Украинцы вернули более 300 тысяч билетов на поезда

С 11 по 15 марта 2020 года пассажиры вернули 303 тысячи железнодорожных билетов на общую сумму почти 86,6 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныцы".

"Для возвращения средств за неиспользованные билеты, купленные в кассах, необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу. Пассажиру сразу возвращают деньги, кроме случаев, когда отсутствует достаточное количество наличных. В таком случае билет гасится и пассажир может обратиться за своими средствами в любой удобный день на протяжении шести месяцев. При этом средства возвращаются в течение трех-пяти дней после обращения пассажира", — говорится в сообщении.

В компании отмеают, что применяются все меры для обеспечения касс необходимым количеством наличных денег. Билеты, купленные через интернет, возвращаются также через онлайн-сервисы. Деньги зачисляются на карту в течение 30 календарных дней.

Пассажирам, поезда которых были отменены из-за карантина, "УЗ" обязуется компенсировать 100% стоимости билета. На международные поезда, маршруты которых ограничили, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой пассажир купил билет.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рекомендует Министерству инфраструктуры запретить с 18 марта 2020 года (в 12:00) пассажирское железнодорожное, автобусное и авиасообщение между городами и областями из-за коронавируса.

Как известно, с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.