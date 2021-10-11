В Запорожской области рейдеры с оружием атаковали фермерское хозяйство: полиция вмешалась

Группа вооруженных лиц 7 октября попыталась отобрать фермерское имущество в селе Благодатное Пологовского района Запорожской области, однако незаконные действия нарушителей были пресечены в результате прибытия правоохранителей.

Как сообщает Главное управление полиции в Запорожской области, около 14:10 в отделение №3 Пологовского районного управления полиции поступило сообщение о том, что на территорию одного из фермерских хозяйств в упомянутом селе на трех автомобилях приехала группа молодых людей, которые угрожают его руководству и сотрудникам оружием.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа и наряды групп реагирования патрульной полиции установили, что молодчики, демонстрируя оружие, угрожали забрать урожай, заставляли председателя фермерского хозяйства переоформить право собственности на имущество и отдать свою долю наследственного комплекса сельского фермерского хозяйства.

Кроме того, нарушители порезали колесо трактора и несколько колес служебных автомобилей предприятия.

По данному факту открыты производства по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой) и части 2 статьи 355 (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса.

В рамках расследования правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения предприятия. У нарушителей изъяты четыре охотничьих гладкоствольных ружья, три травматических пистолета марок ПМТ, ПМР и "Форт 12", 24 охотничьих патрона, 18 патронов к пистолетам, 18 патронов с резиновыми пулями, 9 пластиковых патронов.

Вся изъятое оружие и боеприпасы направлены на баллистическую экспертизу в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.

Также следователем подготовлено и направлено в суд ходатайство об аресте трех автомобилей Toyota Land Cruiser, на которых передвигались нарушители.

Личности всех мужчин, вторгшихся на территорию фермерства, установлены. Это жители Запорожской и Днепропетровской областей возрастом от 23 до 31 года. Все они были доставлены в отделение полиции для дачи объяснений. Сейчас проводятся следственные действия.

Отмечается, что по результатам проведенных первоочередных следственно-розыскных мероприятий будет решен вопрос о сообщении определенным лицам о подозрении в совершении указанных преступлений. Им может грозить до семи лет лишения свободы.