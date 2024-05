Grain in the Time of Chaos: открыта регистрация на международную конференцию Grain Ukraine 2024

30–31 мая первые лица зернового рынка, логистического бизнеса, рынка еды и финансового сектора встретятся в Киеве на VIII международной конференции Grain Ukraine 2024 года. Главная тема этого года — Grain in the Time of Chaos, и в центре внимания участников события будет поиск новых политических, экономических и логистических путей продвижения украинского зерна в мире.

Каким может быть ближайшее будущее украинского аграрного сектора? Как это отразится на ценах и доступности зерна и продуктов питания на мировом рынке? Какие стратегии помогут сделать ситуацию более регулируемой и снизить риски? Ответы на эти и другие вопросы будут искать эксперты Grain Ukraine.

Среди важных тем в этом году:

Давление наращивания мирового производства и переходных остатков: подтянется ли спрос?

Глобальные проблемы логистических путей и волатильность стоимости перевозок.

Смена географии экспорта ключевых игроков мирового и украинского рынка.

Перспективы евроинтеграции украинского агросектора и проблемы развития отношений с соседними странами.

Трансформация в действии : как украинский аграрный сектор принимает вызовы военного времени.

Земельный актив и пассив Украины : каковы перспективы восстановления сельскохозяйственных площадей.

Какие ближайшие перспективы инвестиций в украинский агросектор во время войны.

Развитие агроперерабатывающих отраслей : ожидание, реальность и финансирование.

“Даже хаотическому миру, который запутался в своих политических предпочтениях и уровнях замешательства, каждый день нужно что-то есть. Это наша работа, и мы справляемся с ней под взрывами без портов и с заблокированной границей Польши. Давайте отпразднуем этот результат на Grain Ukraine в Киеве и обсудим, чего ждать дальше”, — написал в своем обращении к участникам события основатель Grain Ukraine Андрей Ставницер, совладелец и CEO порта TIS, основатель Superhumans.

На Grain Ukraine 2024 выступит более 50 спикеров, являющихся экспертами по торговле, логистике и финансам на аграрном рынке. В этом году в мероприятии примут участие международные эксперты и аналитики. Организаторы ожидают более 500 профильных участников.

В рамках конференции будет действовать выставочная зона, где будут представлены логистические компании, поставщики оборудования для агропроизводителей и агропереработчиков, банки, юридические и страховые компании. Участников также ждет специальная вечерняя нетворкинговая программа, которая поможет укрепить деловые связи.

"Когда Черчилля спрашивали «За что мы боремся?», он отвечал «Перестанем драться — тогда поймете». Мы уже знаем свой ответ: мы боремся за свои земли, за свои семьи, за будущее нашей страны. Мы боремся за хлеб на столе в каждом уголке мира.

Присоединяйтесь к Grain Ukraine, чтобы вместе стать крепче, чтобы вместе пройти через сложные времена. Наше единство – это ключ к успеху!” — убеждены Екатерина Конащук и Елена Нероба, партнерки Trend & Hedge Club, выступающая контент-партнером конференции.

Организатор события – компания IdeasFirst. Партнерами ежегодной конференции выступают группа терминалов TIS и инвестиционная компания SD Capital. Контент-партнер конференции – Trend & Hedge Club.