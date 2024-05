Grain in the Time of Chaos: відкрито реєстрацію на міжнародну конференцію Grain Ukraine 2024

30–31 травня перші особи зернового ринку, логістичного бізнесу, ринку їжі та фінансового сектору зустрінуться в Києві на VIII міжнародній конференції Grain Ukraine 2024. Головна тема цього року — Grain in the Time of Chaos, і у фокусі уваги учасників події буде пошук нових політичних, економічних та логістичних шляхів просування українського збіжжя у світі.

Яким може бути найближче майбутнє українського аграрного сектору? Як це вплине на ціни та доступність зерна та продуктів харчування на світовому ринку? Які стратегії допоможуть зробити ситуацію більш регульованою і зменшити ризики? Відповіді на ці та інші питання шукатимуть експерти Grain Ukraine.

Серед важливих тем цього року:

Тиск нарощення світового виробництва та перехідних залишків: чи підтягнеться попит?

Глобальні проблеми логістичних шляхів і волатильність вартості перевезень.

Зміна географії експорту ключових гравців світового та українського ринку.

Перспективи євроінтеграції українського агросектору і проблеми розбудови відносин із сусідніми країнами.

Трансформація в дії : як український аграрний сектор приймає виклики воєнного часу.

: як український аграрний сектор приймає виклики воєнного часу. Земельний актив та пасив України : які перспективи відновлення сільськогосподарських площ.

Які найближчі перспективи інвестицій в український агросектор під час війни.

Розвиток агропереробних галузей : очікування, реальність та фінансування.

“Навіть хаотичному світу, який геть заплутався у своїх політичних вподобаннях і рівнях спантеличеності, щодня потрібно щось їсти. Це наша робота, і ми справляємося з нею під вибухами, без портів і з заблокованим кордоном Польщі. Тож відсвяткуймо цей результат на Grain Ukraine у Києві та обговорімо, чого чекати далі”, — написав у своєму зверненні до учасників цьогорічної події засновник Grain Ukraine Андрій Ставніцер, співвласник та CEO порту TIS, засновник Superhumans.

На Grain Ukraine 2024 виступить понад 50 спікерів, які є експертами з торгівлі, логістики і фінансів на аграрному ринку. Цього року в події візьмуть участь міжнародні експерти та аналітики. Організатори очікують більш ніж 500 профільних учасників.

В межах конференції діятиме виставкова зона, де будуть представлені логістичні компанії, постачальники обладнання для агровиробників та агропереробників, банки, юридичні та страхові компанії. На учасників також чекає спеціальна вечірня нетворкінгова програма, яка допоможе зміцнити ділові звʼязки.

“Коли Черчілля запитували «За що ми боремося?», він відповідав «Перестанемо битися — тоді зрозумієте». Ми вже знаємо власну відповідь: ми боремося за свої землі, за свої родини, за майбутнє нашої країни. Ми боремось за хліб на столі у кожному куточку світу.

Долучайтеся до Grain Ukraine, щоб разом стати міцнішими, щоб разом пройти через складні часи. Наша єдність — це ключ до успіху!” — переконані Катерина Конащук і Олена Нероба, партнерки Trend & Hedge Club, що виступає контент-партнером конференції.

До 13 травня діють знижки. Встигніть зареєструватися на кращих умовах за посиланням: https://bit.ly/3wBH4km

Організатор події — компанія IdeasFirst. Партнерами щорічної конференції виступають група терміналів TIS та інвестиційна компанія SD Capital. Контент-партнер конференції — Trend & Hedge Club.