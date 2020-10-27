"ВАКС незаконно поддержал жалобу Коломойского против закрытия дела "Роттердам+" — адвокат

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) противоправно и вопреки предыдущему своему решению отменил постановление прокурора САП о закрытии дела "Роттердам+" по причине отсутствия в нем состава преступления.

Об этом, как сообщает "РБК-Украина", по итогу судебного заседания 27 октября по общему иску Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского и Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, сообщила адвокат Наталья Дригваль.

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"Мы расцениваем это решение как такое что нарушает принцип правовой неопределённости, а потому незаконное" — заявила адвокат.

Она добавила, что позиция суда полностью противоречит его же решению от 24 сентября, когда решение о закрытии дела было признано полностью законным и обоснованным.

По ее словам, кардинальное изменение позиции суда на прямо противоположное может быть результатом беспрецедентного политического давление на судей, которое началось после предыдущего решения суда.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто в отношении подозреваемых лиц 27 августа из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпанные возможности для их получения.

Решение о закрытии дела в отношении подозреваемых принято после получения вывода финальной комплексной экспертизы СБУ, которая 11 августа не подтвердила ущерб от действия формулы.

Дело "Роттердам+" выглядит как политический заказ, и демонстрирует двойные стандарты, особенно если обратить внимание на то первые лица страны утвердили 2 июня 2020 года в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения — т.н. формула "Амстердам+". Формула для газа "Амстердам+" и формула на уголь "Роттердам+" не отличаются по сути и имеют сходные компоненты базовой цены в Голландии, затраты на перевозку из Голландии в Украину и затраты на перегрузку/вход в украинскую транспортную систему.

29 сентября законность закрытия дела "Роттердам+" через отсутствие в нем состава преступления также подтвердил Офис Генерального прокурора.

19 октября 2020 года Окружной административный суд города Киева постановил, что действия старшего детектива НАБУ Лобача И. А. по составлению справки по расчету прогнозной цены электроэнергии и проведение расчета убытков от формулы "Роттердам+" являются противоправными.

Суд указал детективу НАБУ, на то что Лобач И. А. осуществил действия, которые не входят в круг его полномочий. Составленная справка, по мнению суда, несет в себе все признаки экспертизы, а соответственно, сотрудники НАБУ не могли привлекать для ее составления специалистов самого Национального бюро. Решение суда в очередной раз доказывает, что дело "Роттердам+" является результатом домыслов следователей.