Политика и экономика 50 минут назад

НАБУ оспорит решение ВАКС по Роттердам+

НАБУ настаивает на возобновлении расследования

Фото: НАБУ Фото: НАБУ
Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины обжалует в Апелляционной палате решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о закрытии дела "Роттердам+".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как заявили в Бюро, решение ВАКС, которым отказано в удовлетворении жалобы на закрытие дела "Роттердам+", не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС.

"Кроме того, НАБУ подало жалобу на действия прокурора к исполняющему обязанности руководителя САП и Генерального прокурора, и надеется на принятие ими быстрого решения", — говорится в сообщении.

При этом НАБУ убеждено, что точку в деле "Роттердам+" должен ставить суд по результатам состязательного процесса.

"Любые решения по этому делу за пределами судебного процесса не соответствуют законным интересам гражданского общества и государства", — подчеркнули в Бюро.

Читайте также:
Дело по "Роттердам+" началось с преступного давления на НАБУ — адвокат

Как напомнили в НАБУ, 28 августа 2020 года, несмотря на то, что расследование "Роттердам+" находилось на завершающей стадии, прокурор САП решил закрыть дело. Притом, что за все время расследования он ни разу не требовал материалы производства для изучения и не интересовался у следствия, действительно ли исчерпаны возможности доказательств.

"НАБУ настаивает на возобновлении расследования, что позволит передать дело в суд для ее оценки беспристрастными судьями и гражданским обществом", — резюмировали в ведомстве.

Как сообщалось, 24 сентября по иску экс-нардепа Виктора Чумака Высший антикоррупционный суд признал законным решение прокуратуры закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ВАКС вынес окончательный вердикт по делу "Роттердам+": формула была законной
ВАКС вынес окончательный вердикт по делу "Роттердам+": формула была законной
Человека Холодова нардепа Юрченко арестовали с правом залога —СМИ
Человека Холодова нардепа Юрченко арестовали с правом залога —СМИ
Суд арестовал нардепа Юрченко, но разрешил выйти под залог в 3 млн гривен
Суд арестовал нардепа Юрченко, но разрешил выйти под залог в 3 млн гривен
Загрузка...
Новое видео
Как вычислить мошенника при приеме на работу — Алексей Ахметов, YouControl

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине обновили карантинные зоны

  3. Рейтинг парламентских партий падает. У "Слуги народа" уже 15,6% — соцопрос

  4. В Украине за сутки зафиксировали более 3 500 новых случаев коронавируса

  5. В Киеве задержали банду хакеров, которые опустошали банковские карты

Ивент
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Руководители и специалисты по закупкам, коммерческие директора, директора по производству и логистике, менеджеры профильных направлений — 400+ участников в этом году соберутся для обсуждения изменений в закупках и цепочке поставок в период Covid
Загрузка...