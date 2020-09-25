НАБУ оспорит решение ВАКС по Роттердам+

Национальное антикоррупционное бюро Украины обжалует в Апелляционной палате решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о закрытии дела "Роттердам+".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Как заявили в Бюро, решение ВАКС, которым отказано в удовлетворении жалобы на закрытие дела "Роттердам+", не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС.

"Кроме того, НАБУ подало жалобу на действия прокурора к исполняющему обязанности руководителя САП и Генерального прокурора, и надеется на принятие ими быстрого решения", — говорится в сообщении.

При этом НАБУ убеждено, что точку в деле "Роттердам+" должен ставить суд по результатам состязательного процесса.

"Любые решения по этому делу за пределами судебного процесса не соответствуют законным интересам гражданского общества и государства", — подчеркнули в Бюро.

Как напомнили в НАБУ, 28 августа 2020 года, несмотря на то, что расследование "Роттердам+" находилось на завершающей стадии, прокурор САП решил закрыть дело. Притом, что за все время расследования он ни разу не требовал материалы производства для изучения и не интересовался у следствия, действительно ли исчерпаны возможности доказательств.

"НАБУ настаивает на возобновлении расследования, что позволит передать дело в суд для ее оценки беспристрастными судьями и гражданским обществом", — резюмировали в ведомстве.

Как сообщалось, 24 сентября по иску экс-нардепа Виктора Чумака Высший антикоррупционный суд признал законным решение прокуратуры закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.