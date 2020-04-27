Транспорт 1 час назад

Ветеранам войны хотят упростить ввоз авто на таможенную территорию Украины

Представители рабочей группы приглашают ветеранов присоединиться к обсуждению концепции будущего законопроекта о льготном ввозе транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Ветеранам войны хотят упростить ввоз авто на таможенную территорию Украины Ветеранам войны хотят упростить ввоз авто на таможенную территорию Украины
Фото: Перший

Министерство по делам ветеранов Украины создало рабочую группу по вопросам внедрения льготного ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий приказ 22 апреля подписал глава Минветеранов Сергей Басараб.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В состав рабочей группы вместе со специалистами министерства вошли представители ветеранских общественных организаций.

24 апреля 2020 года, председатель рабочей группы, заместитель министра Алексей Ильяшенко, провел первое заседание группы в формате видео-конференций.

Читайте также:
Как будут избирать общественный совет при Минветеранов

Во время заседания участники приняли решение начать подготовку концепции законопроекта, который бы обеспечил ветеранов дополнительными возможностями для организации собственного дела, гарантировал социальную справедливость и способствовал гармонизации отношений между обществом и ветеранами.

"Сегодня вопрос растаможивания авто воспринимается обществом лишь как очередная льгота от государства. Мы же в будущем законопроекте планируем пойти дальше и создать возможности для льготной покупки ветераном качественных авто для ведения собственного дела. Во-первых, это — стимулирует их к открытию малого бизнеса. Во-вторых, будет способствовать наполнению государственного и местных бюджетов, а не станет дополнительным финансовым бременем для государства", — заявил Ильяшенко.

Напомним, в марте этого года Кабинет министров Украины отменил решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (Минветеранов).

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинским таможенникам повысят зарплаты на 50% — Кабмин
Украинским таможенникам повысят зарплаты на 50% — Кабмин
Кабмин уволил руководителей налоговой и таможни
Кабмин уволил руководителей налоговой и таможни
"В Грузии проблемы будут сильнее" — Арахамия об угрозе грузин отозвать посла
"В Грузии проблемы будут сильнее" — Арахамия об угрозе грузин отозвать посла
Загрузка...
Новое видео
Ресторатор Максим Храмов: Что ждет ресторанный бизнес после карантина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. В Киеве горит сервисный центр МВД (ВИДЕО)

  3. Шмыгаль рассказал, за что уволили Нефьодова и Верланова

  4. "Убивают лучшую в Украине психбольницу" — в Киеве сокращают почти 500 медиков (ВИДЕО)

  5. Турецкие отели отказываются от "шведского стола"

Загрузка...