Ветеранам войны хотят упростить ввоз авто на таможенную территорию Украины

Министерство по делам ветеранов Украины создало рабочую группу по вопросам внедрения льготного ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий приказ 22 апреля подписал глава Минветеранов Сергей Басараб.

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В состав рабочей группы вместе со специалистами министерства вошли представители ветеранских общественных организаций.

24 апреля 2020 года, председатель рабочей группы, заместитель министра Алексей Ильяшенко, провел первое заседание группы в формате видео-конференций.

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Во время заседания участники приняли решение начать подготовку концепции законопроекта, который бы обеспечил ветеранов дополнительными возможностями для организации собственного дела, гарантировал социальную справедливость и способствовал гармонизации отношений между обществом и ветеранами.

"Сегодня вопрос растаможивания авто воспринимается обществом лишь как очередная льгота от государства. Мы же в будущем законопроекте планируем пойти дальше и создать возможности для льготной покупки ветераном качественных авто для ведения собственного дела. Во-первых, это — стимулирует их к открытию малого бизнеса. Во-вторых, будет способствовать наполнению государственного и местных бюджетов, а не станет дополнительным финансовым бременем для государства", — заявил Ильяшенко.

Напомним, в марте этого года Кабинет министров Украины отменил решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (Минветеранов).