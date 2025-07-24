Вибір оптимальної системи оподаткування для ведення бізнесу в Україні

Податкова система України безпосередньо впливає на розвиток підприємництва та економіки в цілому. Кожен, хто розпочинає власну справу, стикається з питанням вибору оптимальної схеми сплати податків. Бізнес в Україні має кілька можливих варіантів оподаткування, і правильний вибір може суттєво вплинути на фінансові результати. З 2025 року відбулися важливі зміни у розмірах податкових платежів для ФОП. Ставки єдиного податку зросли через підвищення мінімальної зарплати до 8000 грн. Детальніше про те, яку систему оподаткування обрати та скільки податку платить ФОП читайте на Delo.ua – порталі про бізнес та економіку.

Що пропонується для українських підприємців

ФОПи зазвичай віддають перевагу спрощеному режиму. Він простий та має нижче адміністративне навантаження. Корпоративні структури частіше обирають загальну систему. Вона пропонує більше можливостей для легального зменшення податкового тягаря.

Загальна система оподаткування

Це класична модель, яка передбачає сплату повного спектра податків. Її найбільш затребувані серед великих бізнесів та компаній зі значними оборотами. Ця система не має обмежень щодо видів діяльності та обсягів доходу. Це робить її універсальною.

Підприємства на загальній системі сплачують податок на прибуток за ставкою 18%. Також ПДВ у розмірі 20%. Для деяких категорій товарів можуть застосовуватися знижені ставки. Крім того, роботодавці зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок за своїх працівників. Певні види діяльності також передбачають сплату акцизного податку.

До переваг загальної системи можна віднести:

можливість відшкодування ПДВ;

ширші можливості для податкової оптимізації;

відсутність обмежень за видами діяльності та обсягами доходу.

Водночас, система має суттєві недоліки, як-то: складність ведення обліку, вищий рівень податкового навантаження, необхідність у кваліфікованому бухгалтерському персоналі.

Спрощена система оподаткування

Її створили для підтримки малого та середнього підприємництва. Вона дозволяє суттєво зменшити податкове навантаження. Також спрощує ведення обліку. Це особливо важливо для початківців та невеликих компаній.

Ця система передбачає сплату єдиного податку замість низки окремих платежів. Величина податку залежить від групи, до якої належить підприємець. Всього існує чотири групи, але найбільш популярними є перші три.

Перша група підходить для підприємців без найманих працівників. Річний дохід до 300 тисяч гривень. У 2025 році ставка становить 302,80 грн на місяць.

Друга група дозволяє мати до 10 працівників. Дохід до 1,5 мільйона гривень на рік. Ставка єдиного податку у 2025 році становить 1600 грн на місяць.

Третя група не має обмежень щодо кількості співробітників. Річний дохід не повинен перевищувати 7,5 мільйонів гривень. Підприємці сплачують відсоток від доходу (3% з ПДВ або 5% без ПДВ).

Важлива зміна 2025 року – підвищення бази нарахування ЄСВ. Тепер це 20 мінімальних зарплат (160 тис. грн замість попередніх 120 тис. грн).

Спрощена система має багато переваг для малого бізнесу:

менший обсяг звітності та спрощений облік;

нижчі податкові ставки;

прозорість та передбачуваність податкових платежів.

Однак, є і певні обмеження: ліміти на річний дохід, обмеження за видами діяльності, неможливість відшкодування ПДВ (крім платників 3-ї групи, які обрали ставку 3%).

Спеціалізовані системи оподаткування

Окрім загальної та спрощеної систем, в Україні існують спеціалізовані моделі оподаткування для окремих галузей. Їх запровадження спрямоване на підтримку пріоритетних напрямків економіки.

Оподаткування для аграрного сектору

Сільськогосподарські виробники мають доступ до спеціальної системи оподаткування. Вона враховує особливості аграрного бізнесу. Ця система створена для підтримки фермерів та сільгоспвиробників. Вони часто стикаються з сезонністю доходів та залежністю від погодних умов.

Аграрії можуть обрати четверту групу єдиного податку. Розмір платежу залежить від типу та площі земельних ділянок, а не від отриманого доходу. Для них також передбачені спеціальні умови щодо ПДВ. Це дозволяє оптимізувати податкове навантаження.

Ця система дозволяє сільгоспвиробникам більш ефективно планувати свою діяльність. Також інвестувати у розвиток. Однак, для отримання такого статусу компанія повинна відповідати певним критеріям. Частка сільськогосподарського виробництва має складати не менше 75% від загального доходу.

Податкові пільги для IT-галузі

IT-сектор вважається однією з найбільш динамічних галузей української економіки. Для стимулювання його розвитку держава запровадила спеціальний податковий режим. Він діє для IT-компаній та спеціалістів.

Багато IT-компаній в Україні працюють за особливою моделлю. Їхні працівники оформлені як ФОПи третьої групи. Така схема дозволяє суттєво знизити податкове навантаження. Це вигідніше ніж оформлення спеціалістів за трудовими договорами.

З 2022 року в країні діє спеціальний правовий режим Дія City. Він передбачає додаткові податкові пільги для IT-бізнесу. Компанії-резиденти цього режиму отримують низку переваг. Це включає зниження податкового навантаження на оплату праці працівників та спрощення взаємодії з державними органами.

Фактори вибору оптимальної системи оподаткування

Вибір системи оподаткування – це відповідальне рішення для кожного підприємця. Тут необхідно врахувати одразу декілька ключових факторів.

Масштаб бізнесу. Для стартапів та малих компаній спрощена система часто виступа оптимальним варіантом. Вона має нижчі податкові ставки та менший обсяг звітності. Великим підприємствам може бути вигідніше працювати на загальній системі. Вона дає більше можливостей для податкової оптимізації.

Вид діяльності. Для торгівлі товарами часто важливо мати статус платника ПДВ. Для багатьох видів послуг це не є критичним.

При виборі системи оподаткування також слід враховувати:

кількість працівників та плани щодо розширення штату

особливості співпраці з контрагентами

можливості для інвестування у розвиток

потенційні ризики податкових перевірок

Загальна система оподаткування надає більше можливостей для великих компаній. Але вимагає ведення складного обліку. Спрощена система оподаткування ідеально підходить для малого бізнесу. Завдяки нижчим ставкам та спрощеній звітності. Спеціалізовані режими для аграріїв та IT-сектору створюють додаткові можливості для цих галузей.