Владельцы Zara закрывают более тысячи магазинов по всему миру

В первом квартале текущего года испанская компания Inditex, которая является крупнейшим в мире ритейлером одежды (бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и другие), получила убыток в 409 млн евро, в то время как за аналогичный период прошлого года была получена прибыль 736 млн евро.

Как свидетельствуют данные квартального финансового отчета, выручка компании упала на 44%, до 3,3 млрд евро.

В Inditex отмечают, что за это время 88% фирменных магазинов компании по всему миру закрывались на некоторое время из-за карантинных мер.

В то же время, онлайн-продажи компании выросли на 50% за квартал в целом и на 95% — в апреле.

В настоящее время компания собирается закрыть 1 — 1,2 тысячи из 7,4 тысяч своих магазинов, однако одновременно с этим планирует открыть 450 новых. В итоге, сокращение сети составит 500–700 точек.

Больше всего магазинов планируется закрыть в Европе и Азии.

При этом, в компании заявили о планах по наращиванию онлайн-продаж. В частности, в ближайшие несколько лет компания планирует вложить 1 млрд евро в развитие интернет-торговли и 1,7 млрд евро — в интеграцию технологий продаж.

Руководство ритейлера рассчитывает, что если в прошлом году на онлайн приходилось 14% всех ее продаж, то к 2022 году их доля должна достичь 25%.

Как сообщалось ранее, CEO производителя джинсов Kontoor Brands Скотт Бакстер выразил мнение, что до окончания карантина джинсы станут частью офисного дресс-кода.