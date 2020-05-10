Новый дресс-код: после пандемии корпоративной одеждой могут стать джинсы — Bloomberg

После окончания карантина джинсы могут станут частью офисного дресс-кода. Такое мнение высказал CEO производителя джинсов Kontoor Brands Скотт Бакстер, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, во время карантина люди привыкли носить удобную одежду в течение дня. По возвращению в офис им, вероятно, будет сложно придерживаться официального стиля.

"Вы увидите, как люди возвращаются в офис и говорят: "Почему я так оделся? Я мог одеть джинсы и все было бы отлично"", — говорит Скотт Бакстер, CEO компании Kontoor Brands, которой компании принадлежат бренды Lee, Wrangler и Rock & Republic.

Кроме этого, есть и другие причины для того, что карантин может закончить эпоху официальной офисной одежды. В частности, некоторые ведущие компании мира еще до пандемии отказались от строгого дресс-кода в своих офисах.

Так, в Кремниевой Долине и до пандемии редко придерживались дресс-кода.

На Уолл-стрит также ослабили требования относительно офисной одежды — сотрудникам разрешили жилеты Patagonia (их носит Джефф Безос).

Во время карантина тенденция усилилась, ведь роль офисов теперь выполняют квартиры. Из-за этого стали нормой толстовки или футболки во время видеоконференций.

Если в офисах начнут носить джинсы, то это будет отличной новостью для Kontoor Brands. Компания вынужденно закрыла свои магазины во время пандемии. Сейчас она занимается только онлайн-продажами. Они выросли на фоне увеличения спроса на повседневную одежду.

Бакстон считает, что люди вряд ли начнут ходить на работу в брюках для йоги, однако вполне могут носить джинсы вместе с пиджаками и рубашками.

Напомним, за март украинцы отправили более 200 тысяч товаров с услугой "OLX Доставка". При этом в последнее время предпочтения потребителей в онлайн-покупках несколько изменились.

С середины марта в топ-10 появились товары для красоты и здоровья. Кроме этого, украинцы стали активнее покупать ноутбуки. На досуге дома люди разделились на две категории: кто-то решил совершить давно обещанную починку вещей, а кто-то — поднять рейтинг в игре, так как в списке самых популярных товаров теперь инструменты и игры с приставками.