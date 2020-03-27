Украинцы на карантине стали чаще покупать ноутбуки, инструменты и игровые приставки — OLX

За март украинцы отправили более 200 тысяч товаров с услугой "OLX Доставка". При этом в последнее время предпочтения потребителей в онлайн-покупках несколько изменились.

С середины марта в топ-10 появились товары для красоты и здоровья. Кроме этого, украинцы стали активнее покупать ноутбуки. На досуге дома люди разделились на две категории: кто-то решил совершить давно обещанную починку вещей, а кто-то — поднять рейтинг в игре, так как в списке самых популярных товаров теперь инструменты и игры с приставками.

Об этом сообщили в пресс-службе OLX.

При этом, детские одежду и обувь стали заказывать реже. Более того, во второй половине марта в топ-3 самых популярных категорий по доставке вошли товары для хобби, отдыха и спорта, которые до этого уступали "Детскому миру".

Читайте также: Малый и средний бизнес — итоги 2019 года: как зарабатывали на платформе OLX

В компании подсчитали — в среднем посылки проезжают 411 км, что на 8% больше, чем полгода назад. В ПГТ стали в 2 раза чаще получать товары, чем отправлять.

Только за март количество товаров, доставленных в пределах 5 крупных городов Украины, увеличилось на 30%. Так, между районами Киева товары по почте стали отправлять на 27% активнее, Харькова — на 32%, а Одессы — на 38%. В 1,5 раза выросло количество доставок внутри Днепра, а во Львове оно и вовсе удвоилось.

Если говорить о товарах, которые стали чаще "путешествовать" в пределах этих городов во второй половине марта, то картина следующая: в Киеве и Днепре в топ-3 попали товары для красоты и здоровья (до этого жители чаще отправляли телефоны). Во Львове вместо смартфонов стали покупать товары для спорта и отдыха, а в Харькове спортивные принадлежности "вытеснили" детскую обувь.

Напомним, что "Нова пошта" дополнительно ищет 2 тысячи курьеров по всей Украине.