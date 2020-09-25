Власть делает все, чтобы Украину выбросили с транзитного рынка — Игорь Палица

Политика государства приводит к тому, что морехозяйственный комплекс Украины постепенно становится неконкурентоспособным в Черноморском бассейне.

Об этом лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица заявил во время знакомства с мощностями Николаевского комбината хлебопродуктов.

"Это делают либо идиоты, либо шпионы", − подчеркнул он.

По словам политика, проблема заключается в нежелании развивать транспортный потенциал.

"В 2014 году, еще когда я был губернатором в Одессе, мы бились за то, чтобы снизить железнодорожные тарифы на транзитные перевозки, снизить сборы АМПУ и портовые сборы. Потому что Украина стала неконкурентоспособной. Но нас никто не слышал. Складывается впечатление, что люди, которые сегодня возглавляют и до этого возглавляли "Укрзализныцю", Министерство транспорта, которые становились президентами, делают все, чтобы Украину выкинули с транзитного рынка. Потому что раньше через Украину, через порты в Николаеве, Южном, Одессе и Черноморске, шли грузы из многих стран. И Украина получала большие деньги. Сегодня эти порты умирают. Осталось только зерно. А тарифы так никто и не снижает. Поэтому это либо идиоты, либо шпионы не нашего государства, которые делают все, чтобы Украина была неконкурентна!"- заявил Игорь Палица.

Напомним, выступая на открытом форуме сторонников партии "За майбутнє" в Краматорске Игорь Палица подверг критике налоговую политику действуюзих украинских властей. Он считает, что снижению налогов препятствуют международные кредиторы, и власть им навстречу.