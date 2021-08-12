Власти Киева решили расширить мост Патона

В Киеве на мосту имени Патона планируют выполнить масштабные восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, по информации КГГА, там обустроят велосипедные дорожки в обоих направлениях, а сам мост планируют расширить (сейчас на нем семь полос движения, а будет восемь).

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В рамках проведения реставрационных работ планируется:

ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары);

установление барьерной и перильные ограждения;

ремонт конструкций пролетных строений;

ремонт опор и опорных частей;

ремонт лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу);

реставрация колонн (на левом берегу);

ремонт сообщений с мостом;

ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста;

ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;

ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).

Кроме этого, между двумя направлениями велодорожек установят современное барьерное ограждение.

Также будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе, автоматизированную систему вычисления веса транспортных средств во время движения.

В рамках ремонта предусмотрено также расширение тротуаров верховой части моста для обустройства променадной части.

"Согласно техническому заданию, будет учтена возможность устройства трамвайных путей. А также возможность подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров" — говорится в сообщении.

При этом, во время реставрации полного перекрытия движения по мосту не планируется.

В КГГА отмечают, что корпорация "Киевавтодор" уже дважды проводила официальную процедуру закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста имени Патона. Однако из-за отклонения результатов тендеров Антимонопольным комитетом процесс затягивается.

Сейчас корпорация подготовила техническое задание и подала его на согласование профильным департаментам. После получения согласования будет объявлена ​​новая официальная процедура закупок" — заявили в КГГА.

Напомним, в сентябре прошлого года КГГА предупредила, что в Киеве до конца 2025 года проведут реставрацию моста имени Патона с увеличением его пропускной способности.

Ранее сообщалось, что власти Киева планируют реставрировать мост имени Патона, увеличив при этом его пропускную способность.