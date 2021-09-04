Транспорт 50 минут назад

Во Львове совершил аварийную посадку самолет Wizz Air

В результате чрезвычайного происшествия никто из пассажиров не пострадал

Фото: Facebook/Международный аэропорт "Львов" Фото: Facebook/Международный аэропорт "Львов"
Фото: Facebook/Международный аэропорт "Львов"

Сегодня, 4 сентября 2021 года, в аэропорту "Львов" совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Wizz Air Airbus A320, выполнявший рейс WZZ6715 по маршруту Ларнака — Львов.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, сообщение о чрезвычайной ситуации ("ТРЕВОГА")поступило в 12:13.

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По информации аэропорта, у самолета авиакомпании Wizz Air Airbus A320 возникли проблемы с управлением передней стойкой шасси. Самолет совершил благополучную посадку в 12:39.

На борту находился 131 пассажир, никто не пострадал.

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Напомним, в результате падения легкомоторного спортивного самолета WT-10 Advantic на частный жилой дом и последующего пожара в селе Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области погибли четыре человека.

Ранее сообщалось, что в начале июля на Филиппинах разбился военный самолет с 92 людьми на борту: тогда погибли 17 человек.

В июне в Кемеровской области России потерпел крушение самолет со спортсменами-парашютистами на борту. В результате аварии  погибли по меньшей мере 9 человек.

В мае в белорусских Барановичах военный самолет рухнул на жилой район, в результате чего погиб экипаж воздушного судна. Сообщалось, что военные тогда готовились к воздушному показу ко Дню города.

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