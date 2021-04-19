ОПЗ получит загрузку и рост капитализации перед приватизацией — эксперт о поставщике газа

На Одесском припортовом заводе проходит конкурс по выбору поставщика давальческого сырья. Условия конкурса, разработанные дирекцией ОПЗ, обеспечат дополнительные финансовые ресурсы для завода, а также позволят обеспечить рост капитализации завода накануне старта большой приватизации.

Об этом пишет экономист Виктор Скаршевский в блоге на сайте издания "Корреспондент".

Отмечается, что среди перечня условий, выдвигаемых для будущего давальца газа для ОПЗ — увеличение поставок топлива и рост ставок для завода по его переработке.

"Так как ОПЗ имеет возможности для наращивания объемов производства, увеличена норма поставок газа, которую должен ежемесячно обеспечить давалец. При условии работы двух агрегатов по производству карбамида и двух аммиачных агрегатов давалец должен ежемесячно поставлять 100-120 млн кубометров газа, что позволит произвести до 52 тысяч тонн товарного аммиака и более 85 тысяч тонн карбамида. Также повышен минимальный размер платы за переработку сырья, что позволит заводу получить дополнительный финансовый ресурс. Согласно новым условиям, за тонну аммиака ОПЗ получит минимум $42, за тонну карбамида минимум $61 без учета дополнительной премии, высчитываемой по специальной формуле", — указывает Скаршевский.

15 апреля на ОПЗ объявили перечень компаний, которые прошли во второй этап конкурса. Он состоится в формате электронного аукциона. По мнению Скаршевского, проведение онлайн-аукциона "исключает непрозрачные схемы, ангажированность и вмешательство субъективного человеческого фактора".

"15 апреля ОПЗ объявил перечень компаний, которые будут участвовать в электронных торгах на бирже "Полонекс". Среди них MONTECH S.R.O., "Ника-Агротрейд", "Евроэнерготрейд", "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг", "Агро Газ Трейдинг", "Торговый дом "Сокар Украина", "Юг-Газ". В то же время к аукциону не допущены 6 коммерческих структур, среди которых "Укрнефтебурение" и "ОККО Контракт", поскольку они не предоставили копию последней годовой финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским выводом", — отмечает Скаршевский.

По мнению эксперта, заключение давальческого договора позволит ОПЗ получить гарантии загрузки мощностей, а государству — рост капитализации завода накануне старта большой приватизации.

"В рамках давальческого контракта ОПЗ получает фиксированную плату за переработку природного газа и обладает гарантированным каналом сбыта произведенной продукции, при этом все риски относительно волатильности котировок на газ, карбамид и аммиак берет на себя давалец. Как утверждают в своих заявлениях руководители ОПЗ, одна из приоритетных задач — не дать заводу остановиться. Пока что эта задача выполняется, что в условиях острой рецессии украинской промышленности, усилившейся с 2019 года, уже немало. Уже в самое ближайшее время станет известно имя нового давальца для ОПЗ. В результате ОПЗ должен получить гарантию загрузки производственных мощностей, а государство, как текущий собственник завода, рост капитализации ОПЗ накануне стартующей большой приватизации", — указывает Скаршевский.