Вылов рыбы в Черном море за год подскочил на 41% — Госрыбагентство

За четыре месяца 2021 года общий объем вылова рыбы и других водных биоресурсов предприятиями рыбной отрасли Украины составил 23 тысяч 215 тонн водных биоресурсов.

Как информирует Госрыбагенство, промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов составил 3 тысячи 137 тонн.

В частности, в Черном море добыто 300 тонн (+ 41% к показателям января — апреля 2020 года), Азовском море — 827 тонн (48%), реке Дунай — 325 тонн (70%), Днепровско-Бугской эстуарной системе — 174 тонны (+ 22%), водохранилищах Днепра — 988 тонн (9%), других водоемах — 15 тонн (19%).

Кроме того, промышленными рыбаками добыто 497 тонн рыбы и других водных биоресурсов в низовьях реки Днестр с лиманом и Кучурганском водохранилище и 10 тонн — причерноморских лиманах.

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В районе действия Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR) судами под государственным флагом Украины за указанный период добыто 18 тысяч 275 тонн водных биоресурсов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также, по предварительным данным, выловлено 700 тонн товарной продукции аквакультуры.

В то же время на озерах и водохранилищах (их частях) Украины работают специальные товарные рыбные хозяйства (СТРХ), сочетающие элементы аквакультуры и промышленного вылова. Всего с начала года в режиме СТРХ добыто 1103 тонны водных биоресурсов.

Напомним, за четыре месяца 2020 года Украина получила свыше $2,4 млн от экспорта готовой и консервированной рыбы.

За этот период было поставлено на внешние рынки 1 тысяча 273 тонны продукции.

В то же время с января по апрель 2019 года Украина поставила на внешние рынки 1 тысячу 364 тонны готовой и консервированной рыбы на $2,4 млн.