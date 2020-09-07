"Выводят схемами и продают" — в КГГА рассказали, как безопасно купить подвал или чердак

Право собственности на такие помещения, как подвал или чердак, могут быть оформлены с нарушениями, поэтому при покупке важно внимательно изучить документы.

Об этом заявил замначальника Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, начальник управления административных услуг Юрий Таций на своей странице в Facebook.

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"Встретили объявления о продаже чердака или подвала в многоквартирном доме? Будьте осторожны — право собственности на эти помещения может быть оформлено с нарушением", — написал чиновник.

Он подчеркнул, что согласно решению Конституционного Суда Украины от 2 марта 2004 года, чердаки, подвалы и цокольные помещения жилых домов являются общей совместной собственностью всех жителей здания. Поэтому возникают вопросы относительно законности приобретения права собственности.

Таций пояснил, что легально купить перечисленные помещения можно оформив помещение в совместном владении как единицу собственности или выкупив все доли помещения у каждого из собственников.

"То есть, если в доме 20 квартир, то необходимо договориться с их жителями и выкупить 19 долей", — привел пример замначальника Департамента градостроительства и архитектуры.

Однако он добавил, что учитывая достаточно длительный и проблематичный процесс приобретения такой собственности, чаще всего помещение чердака или подвала выходит из совладения жителей дома незаконно.

"Лично я за все время работы в строительной сфере ни разу не встречался с ситуацией, когда человек приобрел право собственности на чердак или подвал следующим образом. Чаще всего помещения "выводят" из владения сожителей "левыми" схемами, а потом продают", — отметил Таций.

В связи с этим он посоветовал не обольщаться на низкие цены на такие помещения и возможность осуществить в них реконструкцию. Если же решение о покупке такого помещения окончательное, то стоит внимательно изучить отдельные документы.

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"Однако если вы все же решили приобрести чердак или подвал в доме, обратите внимание на акты приема-передачи недвижимого имущества, в частности, есть ли там согласия совладельцев; а также нет ли в Едином государственном реестре судебных решений дел, связанных с этой недвижимостью", — говорит Таций.

По его словам, суд мог уже принять решение о незаконности операции, однако еще не наложить арест на помещение — таким образом, новый владелец недвижимости может иметь неприятности.