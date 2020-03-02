Транспорт 1 час назад

Windrose хочет занять половину рынка внутриукраинских авиаперевозок

Под летную программу компания намерена пополнить свой флот турбовинтовыми самолетами ATR72-600

Windrose хочет занять половину рынка внутриукраинских авиаперевозок Windrose хочет занять половину рынка внутриукраинских авиаперевозок
Фото: Слово и Дело

Авиакомпания Windrose Airlines планирует занять более 50% рынка внутренних авиаперевозок и намерена перевезти в 2020 году не менее 250 тысяч пассажиров.

Об этом генеральный директор Windrose Владимир Каменчук рассказал в интервью изданию ЦТС.

По его словам, желание развить качество внутренних авиаперевозок и поднять культуру потребления этих услуг и стало причиной открытия рейсов между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом. 

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Из всех аэропортов, которые есть в расписании компании — "Днепр", "Львов", "Одесса", "Харьков", "Николаев", позднее "Ивано-Франковск", "Кривой Рог" — можно будет долететь в другой город с пересадкой в ​​аэропорту "Борисполь". 

В аэропорту Борисполь будут думать о том, как создать зону для трансфера внутренних транзитных пассажиров рейсов, но пока пассажирам приходится проходить двойной контроль при пересадке.

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Также директор Windrose сообщил, что под летную программу компания намерена пополнить свой флот турбовинтовыми самолетами ATR72-600. Планируется получить в марте — мае четыре самолета в конфигурации 72 кресла каждый, до конца года — пятый самолет и еще три самолета весной 2021 года.

Самолеты Embraer 145 авиакомпания будет использовать до осени 2021 года, а также планируется в ближайшее время пополнить парк двумя самолетами А320/321.

Напомним, авиакомпания "Роза ветров" (Windrose) с апреля 2020 года запускает регулярные рейсы между крупнейшими городами Украины — Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом.

 

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