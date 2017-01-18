Wizz Air вернется во львовский аэропорт в апреле 2017 года

Wizz Air (Венгрия) возвращается в международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого — с апреля 2017 года компания запустит рейсы из Львова во Вроцлав (Польша). Об этом во время пресс-конференции заявил корпоративный директор Wizz Air Оуэн Джонс.

"Мы официально сообщаем, что начинаем деятельность в нашем втором аэропорту в Украине — во Львове, и, начиная с апреля 2017 года, запускаем новый маршрут из Львова во Вроцлав", — сказал Джонс.

Корпоративный директор Wizz Air добавил, что компания будет летать из Львова во Вроцлав по вторникам и субботам, стоимость на билеты стартует с 619 грн.

Пассажиры получат доступ к девяти другим направлениями Wizz Air из Вроцлава, рассказал Джонс.

Напомним, директор львовского аэропорта Татьяна Романовская сообщила о планах Wizz Air возобновить полеты из Львова. По ее словам, авиакомпания хотела получить стабильные цены за обслуживание и гарантию на несколько лет.

"Мы пытаемся найти способы, каким образом им согласовать именно ту цену и ищем пути дополнительного финансирования с последующих лет выполнения полетов после первого. Сейчас мы с ними почти каждый день на связи", — рассказала Романовская.