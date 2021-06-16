Забудовник Максим Микитась заявив, що він повернув контроль над "Укрбуд Девелопмент"

Київський забудовник та екс-народний депутат України Максим Микитась повернув контроль над будівельною компанією "Укрбуд Девелопмент", президентом якої він був до 2016-го року.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в інформаційному агентстві "Українські новини".

"Активи на десятки мільйонів доларів з власності Укрбуд та його інвесторів раптом опинилися в кишенях рейдерів. Інвесторів нашої компанії та мене просто обікрали. Зараз йде слідство. Певен, що все вкрадене буде повернуто законним власникам", — заявив екснардеп.

"Близько двох тижнів тому до мене звернувся Василь Польовий, якого я не бачив досі жодного разу, і попросив повернути мені вкрадену частку "Укрбуду", яку на нього оформили в обманний спосіб. Абсолютно добровільно ми провели повернення частки її законному власнику — компанії "Базерт Девелопмент Елелелпі", якою володію я. Після цього, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб відобразився запис про те, що власником 50% частки Укрбуду знову став я", — зазначив Микитась.

Ще однією підставною особою, на яку в незаконний спосіб було зареєстровано частку компанії, став Євген Дікін, який також погодився повернути вкрадену частку компанії у власність Микитася.

За словами забудовника, спроба викрасти у нього компанію була здійснена організованим злочинним угрупованням на чолі з Дмитром Федотенковим та Олегом Майбородою, гендиректором Укрбуду.

"Разом із правоохоронними органами, ми почали розслідування злочинних дій Федетенкова, Майбороди та кола осіб, які кришували увесь процес розкрадання Укрбуду. Наразі зібрано дуже багато доказів та передано до Державного Бюро Розслідувань щодо розкрадання активів на суму, більш ніж 60 мільйонів доларів. По них вже відкриті карні справи, однак ці особи продовжують свою незаконну діяльність", — додав бізнесмен.

Так, Микитась заявив про спробу цих осіб заволодіти компанією Укрбуд вдруге в ніч з 15-го на 16-те червня.

"Сьогодні вночі сталася безпрецедентна подія, що притаманна нашій країні. Чорними нотаріусами, у рейдерський спосіб було здійснено блокування державного реєстру юридичних осіб. В розділі відомостей про власників Укрбуду сьогодні значиться чергова підставна особа Ільченко Богдан Олександрович. Організованою групою осіб вчиняється злочин проти власності шляхом підробки документів", — завершив Микитась.

Микитась закликав правоохоронні органи України докласти усіх зусиль щодо розслідування ситуації та злочинів довкола його компанії "Укрбуд Левелопмент". Він запевнив, що "... рейдерів Укрбуда Федотенкова та Майбороду буде покарано. Йде слідство. Все вкрадене буде обов'язково повернуто законним власникам — інвесторам Укрбуду".