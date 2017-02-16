Что такое чрезвычайное положение в энергетике и когда выключат свет

Кабинет министров Украины (КМУ) распорядился принять временные чрезвычайные меры на рынке электроэнергии.

Причиной стали проблемы с вывозом энергетического угля для тепловой генерации. За несколько недель блокады трех железнодорожных переходов в Донецкой и Луганской области, теплоэлектростанции (ТЭС) не получили около 240 тыс. тонн антрацита.

По словам премьер-министра Владимир Гроймана за ситуацию в зоне АТО отвечает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Поэтому вопрос как разблокировать поставки угля будут сегодня решать на его заседнии под управлением Александра Турчинова.

Однако ситуацией в энергетике нужно управлять, поэтому Кабмин девятый раз за последние четыре года вводит чрезвычайное положение в отрасли.

Чрезвычайное положение в энергетике дает немного больше полномочий диспетчеру энергосистемы НЭК "Укрэнерго".

Поскольку антрацит для ТЭС вновь превратился в дефицитный товар, "Укрэнерго" может теперь выбирать какие ТЭС и с какой мощностью будут работать — в зависимости от имеющихся запасов и марок угля (антрацит, газовый уголь). "Укрэнерго", как диспетчер энергосистемы, этим и так занимается.

Поскольку энергосистема едина, чрезвычайные меры зацепят и столп украинской энергетики — НАЭК "Энергоатом".

Обычно атомные станции работают в так называемой базе — с одной мощностью. А ТЭС, гидро- и гидроаккумулирующие электростанции обеспечивают маневренность системы. Они сглаживают дневные пики и ночные спады потребления (соответственно — производят больше или меньше электроэнергии). Из-за проблем с доставкой антрацита для половины ТЭС Украины, маневренность системы снижается.

Поэтому с одной стороны "Укрэнерго" и Минэнергоуглепром должны, в случае необходимости, разработать графики почасового отключения электроэнергии и графики ее аварийного отключения.

С другой стороны, "Энергоатом" должен, при необходимости, разгружать (снижать мощность) своих энергоблоков в выходные и праздничные дни, когда потребление традиционно снижается.