Завод "Океан" был продан законно — окончательное решение Верховного суда

Кассационный суд в составе Верховного суда 10 ноября отказал четырем заявителям в удовлетворении их кассационных жалоб.

Таким образом, суд подтвердил законность публичного аукциона по продаже Николаевского судостроительного завода "Океан", в результате которого новым владельцем завода стал Василий Капацина, сообщает пресс-служба завода.

"Верховный Суд поставил точку в вопросе правомерности аукциона по продаже ЦИК ПАО МСЗ Океан, который состоялся 3 декабря 2018 года. Это решение нивелирует многочисленные попытки оппонентов манипулировать фактами и ставить под сомнение законность приобретения украинским инвестором Василием Капациной судостроительного завода", — заявила арбитражная управляющая Ирина Сербин, которая занималась ликвидацией предприятия.

Указано, что к моменту аукциона предприятие находилось в процессе ликвидации и имело многомиллионные долги, а еще раньше, в 2015 году — было признано банкротом.

Известно, что кассационные жалобы в Верховный суд подали компании, которые ранее оспаривали законность аукциона в Хозяйственном суде Николаевской области: ООО "Океан-Судоремонт" (конечный бенефициар с 15 6 июня 2020 года Василий Астион, ранее — Игорь Игнатов), компании "Бельмонт Индастриз Инк" и "Пойзантер Холдингз ЛТД" (представитель — Игорь Игнатов), а также первичная профсоюзная организация Николаевского судостроительного завода "Океан" (председатель и единственный член Анатолий Немов).

Как отмечается, Хозяйственный суд Николаевской области в феврале 2020 года подтвердил законность аукциона, а Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд в августе сохранил в силе решение суда первой инстанции.

"Рассмотрев кассационную жалобу, Кассационный суд в составе Верховного суда Украины решил оставить в силе решение судов предыдущих инстанций", — говорится в сообщении.

После смены собственника, "Океан" начал восстанавливать производство. По заказу нидерландской судоходной компании Eurobulk завод построил и отправил заказчику две баржи. Предприятие также выполнило несколько контрактов по изготовлению несущих металлоконструкций для моста на Владимирской горке и Шулявского путепровода в Киеве.

Кроме того, по просьбе президента Украины Владимира Зеленского на заводе в сжатые сроки сделали металлоконструкции для моста через Северский Донец в Станице Луганской (Луганская область).

В настоящее время "Океан" производит металлоконструкции для нового моста в Запорожье. К тому же, завод отремонтировал буксиры "Очаков", "Измаилец" и "Зюйд", сухогруз ALICE, а также земснаряд "Рион".

В январе 2020 года Печерский районный суд Киева и принял решение об аресте ЦИК "Океана".

Как рассказал Delo.ua один из акционеров завода Николай Капацына, ответственность за атаку на предприятии лежит на предыдущем его собственнике, целью которого было уничтожить завод. В результате наложенного судом ареста репутация завода была уничтожена, и 6 месяцев предприятие не могло получать новые заказы, а выплачивать зарплату 700 сотрудникам приходилось за счет денег собственников.