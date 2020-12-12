ЗАЗ в ближайшее время начнет поставки автобусов на рынки Евросоюза

Запорожский Автомобилестроительный Завод (ЗАЗ) получил Одобрение типа ЕС для автобуса среднего класса. Среди этих требований подтверждено и соответствие Евро 6.

Как сообщает пресс-служба корпорации "УкрАвто", качество, технические параметры и экологичность продукции украинского автопроизводителя официально подтверждены и соответствуют действующим жестким требованиям регламента Европейского Союза.

В корпорации отмечают, что среди предприятий автомобилестроительной отрасли постсоветского пространства на данный момент завод из Запорожья — единственное автопредприятие, которое получило сертификат "Евро 6".

Начав производство автобусов малого класса ZAZ A07, ЗАЗ на данный момент имеет в модельной линейке несколько модификаций техники и продолжает работу над расширением ассортимента.

Так, на сегодняшний день налажено производство автобуса малого класса ZAZ A08, модификации "пригородный", "школьный", "городской".

Готовится также к запуску производство модели ZAZ A09 на шасси Mercedes-Benz (все "Евро-5"), а также производится низкопольный автобус среднего класса ZAZ A10 "Евро-5" с механической и автоматической коробкой передач, а также А10 в исполнении "Евро-6".

Полученный сертификат соответствия нормам Европейского Союза открывает для украинского автопроизводителя новые возможности. Благодаря тому, что автобусы производства Запорожского Автомобилестроительного Завода, при схожих эксплуатационных характеристиках с европейскими аналогами, имеют более привлекательную цену, запорожское предприятие имеет хорошие перспективы продаж.

Таким образом, уже в самое ближайшее время, автобусная техника, произведенная на ЗАЗ, будет поставляться на рынки стран Европейского Союза и составит конкуренцию местным производителям.

Ранее сообщалось, что "Запорожский Автомобилестроительный Завод" планирует усилить свое присутствие на экспортных рынках, в том числе в Европейском Союзе.

Запорожский Автомобилестроительный Завод — крупнейший производитель автомобилей в Украине. Предприятие располагает всем необходимым современным оборудованием и высококвалифицированным персоналом, для осуществления полномасштабного выпуска автомобилей.

За два десятилетия с конвейера предприятия сошло более 1 млн единиц автомобильной техники. Предприятие имеет опыт производства легкой коммерческой техники и грузовых автомобилей. Завод также производит автобусы малого и среднего класса.

В 2020 году на предприятии была внедрена система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance — Alliance Production Way.