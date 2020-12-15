Зерновой терминал Neptune увеличил перевалку на 66%

В ноябре 2020 года зерновой терминал Neptune (порт "Пивденный", Одесская область) нарастил показатель обработки грузов на 66%, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, обработав за месяц 478 тыс тонн зерновых.

Об этом говорится в сообщении Neptune.

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Таким образом, Neptune занял второе место в Украине, поднявшись на шесть пунктов. Доля терминала на рынке экспорта зерновых по ноября составила 8,8%

"Зерновой терминал Neptune, совместное предприятие с американской корпорацией Cargill, закрепляет за собой статус крупнейшего инвестиционного проекта в отрасли, а динамичный рост показателей терминала в сжатые сроки оправдывает стратегию Cargill по объединению с сильным локальным партнером", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, зерновой терминал, построенный украинской компанией M.V. Cargo в партнерстве с американской продовольственной корпорацией Cargill, начал работу в тестовом режиме летом 2018 года, и ввел в эксплуатацию все мощности в 2019.

"Динамика роста показателей терминала всего за два года работы демонстрирует, что стратегия, избранная Cargill, полностью себя оправдывает", — отмечается в сообщении.

Напомним, как ранее сообщалось в СМИ, в ноябре 2020 года Украина экспортировала через морские порты 5,45 млн тонн зерна, что на 240 тыс тонн меньше, чем в ноябре 2019 г. Также ранее в СМИ опубликован топ-10 крупнейших зерновых терминалов Украины по итогам перевалки в ноябре 2020 года. Согласно исследованию, тройка лидеров выглядит таким образом: "Трансбалктерминал" ("Кернел") — 851 тыс тонн (16% от объема рынка), Neptune — 478 тыс тонн (8,8%), "НИБУЛОН" методом погрузки STS (ship-to-ship) на банке Трутаева — 390,3 тыс. тонн (7,2%).

СПРАВКА

Neptune — самый современный и один из крупнейших зерновых терминалов в Украине и на Черном море. Крупнейший инвестиционный проект в отрасли за последние годы, реализованный украинской стивидорной компаний М.В. Карго и мировой продовольственной корпорацией Cargill при поддержке EBRD и IFC. Стоимость проекта — 150 млн дол. США.

Начал работать в тестовом режиме в июне 2018 года. В сентябре 2019 года состоялось торжественное открытие терминала. За маркетинговый зерновой сезон 2019/2020 года обработал более 2,5 млн тонн.