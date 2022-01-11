Жеваго может быть причастен к блокированию аукциона "СЕТАМ" безосновательными уголовными делами — СМИ

Миллиардер Константин Жеваго, объявленный в международный розыск, может быть причастен к блокированию аукциона по продаже здания отеля Военно-Никольского монастыря (Киев, ул. Ивана Мазепы, 11), проведенного государственным предприятием "СЕТАМ". Об этом сообщает издание “Комментарии”.

Так, компания "Перфом Стандарт", связываемая с Жеваго, обратилась в Шевченковское управление полиции с заявлением о возбуждении уголовного дела в связи с тем, что "СЕТАМ" якобы незаконно лишил его статуса победителя этого аукциона.

"Напомним, что "СЕТАМ" провел аукцион по продаже здания гостиницы Военно-Никольского монастыря еще 30 апреля 2021 года. Продажа актива состоялась в рамках дела взыскания задолженности в сумме 348 млн грн с ООО "ЗВ Риэлти" в пользу обанкротившейся компании "Росава". Обе компании принадлежали Константину Жеваго. Через "Росава" Жеваго мог выводить деньги из банка "Финансы и кредит" на подконтрольные ему компании, в частности — на компанию "ЗВ Риэлти", которая получила от "Росава" беспроцентный заем на 348,7 млн грн. Суд решил взыскать с "ЗВ Риэлти" средства, а исполнитель описал и выставил на аукцион здание гостиницы, чтобы вернуть средства кредиторам "Росава"", - сообщают "Комментарии".

Как отмечаетмя в статье, аукцион по продаже здания выиграла компания "Перфом Стандарт", владельцем которой является Инна Прилепко, работавшая на руководящей должности в компании "АвтоКрАЗ", также принадлежавшей Константину Жеваго. Компания должна была до 19 мая заплатить за актив 307,4 млн. грн и еще 3,3 млн. грн вознаграждения "СЕТАМ" за организацию аукциона.

"Перфом Стандарт" денег так и не уплатила, поэтому право приобретения актива перешло к финансовой компании "Финтакт", которую тоже связывают с Жеваго – ее бенефициарами числились лица, работавшие в банке "Финансы и кредит". Но "Финтакт" тоже не оплатила деньги за актив, сообщает издание.

"Вместе эти компании, вероятно, во избежание оплаты здания могли инициировать возбуждение уголовных дел в Голосеевском и Святошинском управлениях полиции, а на основании этих дел – добивались, чтобы Голосеевский и Святошинский суды принимали решение об аресте этого актива, остановке аукциона и о запрете совершать любые условия с этим зданием, в том числе и оплачивать его приобретение", - говорится в материале.

Голосеевское управление полиции впоследствии закрыло уголовное производство в отсутствие состава преступления, но даже несмотря на это, Голосеевский суд длительное время не отменял арест имущества. В то же время уголовное дело, возбужденное в Святошинском управлении полиции, продолжает использоваться для блокировки аукциона.

"И вот теперь "Перфом Стандарт" может блокировать конкурс посредством возбуждения еще одного уголовного дела, на этот раз уже Шевченковским управлением полиции. Можно предположить, что компания будет добиваться принятия нового постановления следственного судьи, теперь – Шевченковского райсуда Киева. Кроме того, "Перфом Стандарт" уже добился от Хозяйственного суда г. Киева ареста здания гостиницы Военно-Никольского монастыря (Киев, ул. Ивана Мазепы, 11), остановки аукциона и запрета совершать какие-либо действия с этим зданием, в том числе и оплачивать его приобретение. На сегодняшний день Северный апелляционный хозяйственный суд рассматривает законность указанного решения", - говорится в материале "Комментариев".

Действия правоохранительных органов и судей, которые могли в тандеме останавливать конкурс "СЕТАМ", уже привлекли внимание Государственного бюро расследований, указывает издание. Еще в октябре ГБР возбудило уголовное дело в связи с превышением полномочий и противодействием исполнения решения Хозяйственного суда Киева (решение о взыскании с ООО "ЗВ Риэлти" 348 млн грн) со стороны судей Голосеевского и Святошинского районных судов, прокурора Святошинской окружной прокуратуры и других.

Также подобные действия вызывают беспокойство у "СЕТАМ". Как отметил в интервью "Деловой столице" заместитель генерального директора по юридическим вопросам ГП "СЕТАМ" Ярослав Деяк, "почти каждый раз, когда продается ликвидный дорогостоящий актив, происходят какие-то препятствия реализации такого актива — по меньшей мере в 90% случаев".

В свою очередь, частный исполнитель исполнительного округа города Киева Ярослав Бережной, на которого возложена имплементация решения суда о продаже здания Военно-Никольского монастыря, обращает внимание на важность исполнения решения судебной инстанции обеспечивающих права кредиторов. По его словам, судебные решения должны устанавливать справедливость, а служба обеспечивать их исполнение. Но блокировка реализации активов не дает этого достичь.