Жінки, які інвестують у стійкість: як змінюється жіноче підприємництво в Україні

Повномасштабна війна змінила українську економіку. Але одна з найглибших трансформацій, яку ми бачимо сьогодні, – це зміна ролі жінок у бізнесі та житті країни.

Суспільний стереотип часто звужував цю роль до сфери краси, послуг або невеликих сімейних проєктів.

Але тут важливо чесно сказати: жіночий бізнес в Україні існував завжди. Жінки роками будували компанії, працювали в агросекторі, виробництві, торгівлі, медицині, створювали робочі місця, запускали нові виробництва, втілювали свої сміливі мрії в життя та інвестували в розвиток своєї справи.

Сьогодні ми бачимо зовсім іншу картину. Війна змінила не лише ринок праці – вона змінила архітектуру відповідальності в економіці та країні. Тисячі жінок взяли на себе управління бізнесами, якими раніше займалися їхні чоловіки, що сьогодні захищають країну. Вони прийняли рішення, які раніше не входили до їхньої зони відповідальності: операційне управління, фінанси, інвестиції, роботу з банками, розвиток виробництва, переговори з партнерами.

І це вже не виняток. Це нова економічна реальність України.

Сьогодні жінки активно заходять у виробництво, агросектор, професійну та технічну діяльність, енергетичні рішення, інфраструктурні та капіталомісткі напрями.

Статистика це підтверджує.

Так, за даними ЄДР, у 2025 році жінки відкрили 61% нових ФОП в Україні, а загальна кількість жінок-підприємиць перевищила 1,1 млн. Водночас понад третину новостворених компаній країни вже очолюють жінки.

Ще більш показовою є ситуація на ринку праці: 64% українських компаній вже наймають жінок на професії, які історично вважались "чоловічими". Ми бачимо жінок у виробництві, технічних спеціальностях, логістиці, управлінні обладнанням, енергетиці.

Фактично сьогодні відбувається не просто зміна професійної структури. Відбувається перерозподіл економічного лідерства.

Ми бачимо ці зміни і в Укргазбанку. Сьогодні жінки формують вже майже половину клієнтської бази малого та середнього бізнесу банку, а частка жіночого бізнесу в кредитному портфелі МСБ вже наближається до 40%.

Для мене це дуже важливий сигнал. Тому що кредитний портфель – це вже не про ідею. Це про готовність брати відповідальність, інвестувати, планувати на роки вперед і брати довгострокові зобов’язання.

Один із прикладів сучасного жіночого лідерства в Україні – історія Роксолани Вакуленко, директорки компанії VIP-TOYS. Поки її чоловік захищає Україну, вона взяла на себе управління виробництвом і розвиток підприємства. Компанія займається виробництвом дитячих ігрових виробів та товарів.

Для нас ця історія особлива ще й тому, що це наш клієнт, з яким ми активно співпрацюємо. І це приклад того, як українські жінки сьогодні не просто утримують бізнес – вони приймають стратегічні рішення для його майбутнього.

Попри виклики війни, зимові блекаути та невизначеність, Роксолана ухвалила важливе стратегічне рішення – зробити підприємство енергонезалежним. За підтримки фінансових інструментів Укргазбанку компанія реалізувала проєкт з власної СЕС, який посилив стійкість бізнесу та забезпечує безперервність роботи виробництва.

Особливо показово, що жінки активно розвиваються саме в капіталомістких напрямах. За нашими внутрішніми даними, частка жінок серед клієнтів банку в науковій сфері та технічній діяльності вже сягає понад 44%, у сфері охорони здоров’я та соціальної допомоги – майже 47%. Висока присутність жіночого бізнесу також спостерігається в агросекторі, торгівлі та переробній промисловості.

Але сьогодні питання вже не лише у статистиці.

Питання в тому, як країна відповість на цей тренд.

Тому що жіноче підприємництво – це не окрема соціальна категорія. Це питання економічної стійкості, відновлення країни, зайнятості, повернення людей та майбутнього громад.

Саме тому в Укргазбанку ми вже сьогодні розвиваємо спеціалізовані програми підтримки жіночого підприємництва спільно з міжнародними партнерами, включно з ЄІБ та ЄІФ, EFSE, розширюючи доступ до фінансування, інвестиційних інструментів та програмам розвитку бізнесу.

Але ми дивимось ширше.

Сьогодні багато жінок в Україні фактично живуть у подвійній реальності. Вони керують підприємствами, приймають інвестиційні рішення, відповідають за колективи та розвиток бізнесу, але при цьому залишаються основною опорою для родини та дітей. Це подвійна відповідальність, подвійне навантаження і часто подвійні очікування суспільства. Саме тому розвиток жіночого підприємництва – це не лише про фінансування бізнесу. Це про створення умов, у яких жінка може поєднати дві критично важливі ролі – розвиток економіки та збереження родини.

Тому ми працюємо над створенням нових рішень саме для розвитку жіночого підприємництва – не лише як фінансового продукту, а як середовища для запуску, масштабування та стійкого розвитку бізнесу. Й найближчим часом ми запропонуємо їх жінкам у бізнесі.

Ми розуміємо, що сьогодні для України надзвичайно важливо створити умови, за яких жінки не лише залишатимуться в економіці, а й повертатимуться в країну, відкриватимуть бізнеси, створюватимуть робочі місця та інвестуватимуть у розвиток.

Адже жіноче підприємництво сьогодні – це вже не історія про окрему групу бізнесу. Це історія про економічну стійкість держави. І, можливо, одна з найважливіших інвестицій у майбутнє України.

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