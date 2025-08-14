Жіночі голоси, що перетворюються на інновації: в Україні стартує програма Women in Tech 2025 від Huawei

Освітній проєкт Women in Tech 2025 — новий сезон великої tech-програми від Huawei для українок, які хочуть увійти у цифрову сферу, прокачати свої скіли, запустити бізнес або реалізувати ідею.



Реєстрацію відкрито! Програма триватиме з 4 вересня до 30 жовтня і пропонуватиме 8 навчальних модулів, 30+ годин навчання від спікерок та менторок, а також практичний курс для запуску та розвитку бізнесу "Від ідеї до дії".

Участь безкоштовна за попередньої реєстрації. Мова: українська, також передбачений переклад жестовою мовою.

Women in Tech 2025 — це частина глобальної ініціативи Huawei. В Україні програма реалізується третій рік поспіль і об’єднує сотні жінок, які створюють нову економіку: вчаться, запускають свої продукти, освоюють digital-інструменти і знаходять підтримку в ком’юніті.

Мета проєкту — надати українкам доступ до цифрових знань, практики, менторства та підтримки, які допоможуть реалізувати себе у технологічному секторі незалежно від віку, досвіду чи стартових можливостей.

Маємо спойлер, бо точно знаємо, що програма ще дивуватиме вас спікерами і темами. Ось декілька актуальних та сучасних тем, що цього року будуть у програмі: кібербезпека — як захистити себе та свій бізнес в умовах гібридних загроз, зелена енергетика — як впроваджувати сталі практики у digital-бізнес, гендерна рівність — створення інклюзивного онлайн-середовища без стереотипів, та digital inclusion — доступ до технологій для всіх жінок, незалежно від обставин.

Ці теми інтегровані у навчальні модулі та воркшопи, аби дати учасницям не лише цифрові навички, а й сучасне розуміння викликів та можливостей глобального світу. Ми готуємо жінок, які не просто адаптуються до технологічних змін, а самі стають їхніми творчинями.

Що отримують учасниці?

Практичні digital-навички — маркетинг, дизайн, AI-контент, аналітика, e-commerce, робота з платформами. План запуску власного бізнесу — від MVP до просування та автоматизації. Сильне жіноче ком’юніті — доступ до менторства, обміну досвідом, підтримки. Доступ до воркшопів і вебінарів — більш ніж 30 годин практичного навчання.

Можливість експертної підтримки твоєї бізнес-ідеї — отримай менторський супровід та подарунки від Huawei, якщо твій проєкт стане одним із найкращих.

Цінність проєкту — в експертності тих, хто ділиться знаннями. Серед спікерів першої хвилі — відомі практики з досвідом роботи у бізнесі, технологіях, комунікаціях:

Олена Котелянець , співзасновниця PoliticonLab, розповість, що таке " Інформаційна безпека як фундамент успішного бізнесу: як захистити себе та свій проєкт від дезінформації". Дізнайтеся більше про розпізнавання фейків, дипфейків, медіаграмотність як конкурентну перевагу в сучасному світі.

Анна Циценко , керівниця комунікаційного відділу СУП, розповість про "Побудову партнерських відносин. Як нетворкінг впливає на розвиток бізнесу" . Це не лише про кількість контактів, а про якість взаємодії для win-win рішень.

Саломе Мікадзе , співзасновниця Movadex, знає, як правильно обрані метрики й життєвий цикл продукту стають ключем до успішного старту. Тема її виступу — " Планування та управління продуктом: від цілей до MVP" .

Наталі Новгородська, співзасновниця UpPro School, глибоко розуміє, як сучасні реалії впливають на роль менеджера. Її виступ "Головні виклики та стратегії адаптації менеджерів в Україні" про те, як впоратися з виснаженням, кризовою багатозадачністю та втраченою мотивацією.

Денис Грищенко, керівний партнер "Солекс Груп", знає, як перетворити ідею на працюючий бізнес. У виступі "Від ідеї до дії: як скласти бізнес-план і запустити власну справу" він покаже, як уникнути типових помилок на старті, на що звертати увагу при плануванні й з чого складається реалістичний шлях від задуму до власної компанії.

Women in Tech — це простір, де твої ідеї не загубляться у диджитал-світі, а отримають підтримку.

Зареєструйся на сайті та стань частиною майбутнього!

