Анчартед на картах не значится, но денег заработает. Даже если провалится в прокате

В украинских кинотеатрах можно посмотреть приключенческий боевик Uncharted, который локализовали как "Неизведанное" или "На картах не значится". Фильм с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях основан на одноименной серии игр для PlayStation. И это тот редкий случай, когда премьера, даже если она провалится в прокате, окажется успешной.

Идея экранизировать историю вора и авантюриста Нейтана Дрейка лежала на полке у голливудских продюсеров почти пятнадцать лет. Наконец, она добралась до больших экранов. Чтобы не спойлерить и глубоко не вдаваться в подробности сюжета — это комедийный боевик о поиске утраченных сокровищ Фернана Магеллана. Со всеми вытекающими: замечательным юмором, живописными пролетами над Испанией и Малайзией, головокружительными погонями, дьявольски злыми и чертовски плоскими злодеями.

Кино наверняка понравится поклонникам Индианы Джонса или "Сокровищ нации", но получит на орехи от кинозануд. Они останутся недовольны излишней простотой сюжета, незамысловатостью диалогов или тотальным игнорированием законов физики.

Хотя судя по отзывам критиков фильм понравится широкой аудитории. Но вряд ли Uncharted повторит успех предыдущей ленты с Томом Холландом — вышедший в декабре 2021-го "Человек-паук: Нет пути домой" за два месяца заработал больше $1,77 млрд, ворвавшись в десятку наиболее кассовых кинолент в истории.

Но перед новинкой такой задачи, на самом деле, и не стоит. Ее удобно рассматривать скорее в качестве элемента глобальной стратегии Sony. Чего добивается японская компания? Продает PlayStation и игры к ней.

Приставки компания продает себе в убыток. Каждая PlayStation 5, например, уходит примерно на $100 дешевле, чем должна. PS4 — на $60. В то же время оба гаджета чрезвычайно популярны — общий тираж PS4 з восемь лет составил 116,8 млн штук, а PS5 с момента релиза в ноябре 2020 года достигла отметки в 17,3 млн.

Легко посчитать, что со старта продаж PS5 японская корпорация потеряла на консоли следующего поколения около $1,7 млрд. В то же время с июля по сентябрь 2021-го выручка Sony выросла на 13%, достигнув рекордных $20,87 млрд. Чистая прибыль составила $1,9 млрд. Игровое подразделение PlayStation остается самым доходным в структуре корпорации — его квартальная выручка выросла на 27,4% до $5,68 млрд. Чистые цифры немного портит коронакризис, но с такими показателями Sony является одним из крупнейших издателей игр в мире.

Как компания зарабатывает деньги? В том числе, за счет продаж сопутствующих товаров. Если конкретнее — игр. В геймерской среде Sony знаменита политикой эксклюзивов. Целый ряд игр доступен исключительно на PlayStation. Чаще всего речь идет о крупнобюджетных приключенческих историях от третьего лица с хорошо проработанным сценарием и отличной драмой. Uncharted — одна из них.

Политика эксклюзивов была козырем компании долгое время, пока Sony не начала портировать свои игры на персональные компьютеры. В августе 2020 года на ПК вышла фантастическая Horizon Zero Dawn, а весной 2021-го — постапокалиптический боевик Days Gone. Один из последних примеров — игра 2018 года God of War, вышедшая для Windows 14 января 2022 года.

Критики и хейтеры Sony сразу сошлись во мнении — компания понимает, что ее золотые годы позади. Поэтому избавляется от громких франшиз, чтобы хоть как-то продолжать борьбу на этом рынке. Тем более, что рядом крепнет агрессивный конкурент — Microsoft.

Американская компания осенью 2020-го купила за $7,5 млрд компанию ZeniMax, контролирующую студию Bethesda (Fallout, The Elder Scrolls, Skyrim, Wolfenstein, Doom). А в январе 2022 года и вовсе разорвала индустрию — в Microsoft заявили, что покупают Activision Blizzard почти за $70 млрд. Это крупнейшая сделка в истории как самой Microsoft, так и игровой индустрии в целом.

Но если внимательнее посмотреть на действия Sony, легко прийти к выводу — реквием играть для компании рановато. Она просто меняет подход в условиях конкурентного рынка, успешно накачивает маховик хайпа вокруг своих продуктов и эффективно использует все доступные ресурсы.

Давайте по очереди. На PlayStation 4 игра Horizon Zero Dawn вышла в 2017 году и за два года продалась тиражом в 10 млн копий. В июне 2020-го Sony анонсировала сиквел Horizon Forbidden West — вторая часть выйдет 18 февраля 2022 и рекламный мурал этой игры можно прямо сейчас увидеть в переходе на станции метро Хрещатик в Киеве. Поэтому логично, что добившись отличного охвата у консольных игроков, издатель через месяц после анонса второй части отдает первую на компьютеры.

Убивая тем самым двоих зайцев одним выстрелом. Во-первых, это возможность заработать старым продуктом денег на новом рынке — за месяц игра продалась на ПК тиражом в 700 тысяч. Во-вторых, впечатлившись миром живых машин, некоторые игроки с ПК пойдут за второй частью, которая выходит только для PlayStation. А значит, определенный процент заодно купит и консоль.

Аналогичная история с God of War. Игра вышла в 2018 году и очень быстро приобрела статус культовой. Всего за три дня после релиза ее купили 3,1 млн человек. За первый месяц продаж — 5 млн. В общей сложности она разошлась тиражом почти 20 млн копий.

Для переноса этой игры на ПК те же причины, что и у Horizon. Во-первых, новый рынок — после релиза "Бог войны" три недели возглавлял чарт цифрового магазина Steam. Во-вторых, рекламная компания для второй части. Продолжение God of War, скорее всего, выйдет осенью 2022 года. Учитывая популярность первой части на ПК, можно смело ожидать конверсию из компьютерных геймеров в консольные.

Это всего два конкретных этапа глобальной стратегии Sony по популяризации своих игр. А есть же еще и фильмы. Центральным кинокомиксом на сегодняшний день является "Человек-паук", права на экранизацию которого принадлежат Sony. Она же выпускает о ползучем супергерое и эксклюзивные игры. Но если славу Человека-паука японская компания делит с издательством Marvel и ее владельцем Disney, то "Анчартед" — плоть от плоти Sony.

Во-первых, права на серию игр (в общей сложности продано 28 млн копий) безраздельно принадлежат Sony. Во-вторых, в съемках фильма принимала участие PlayStation Productions. В-третьих, дистрибьютором фильма выступила Sony Pictures Releasing. В-четвертых, зрители по всему миру перед началом фильма увидят короткий тизер главных игр PlayStation. В-пятых, аккурат под премьеру вышел сборник-переиздание игр Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Поэтому все, кому пришлась по душе авантюрная атмосфера фильма, смогут тут же купить обновленные игры.

К всему этому можно добавить приятный бонус в виде продакт-плейсмент. В фильме Uncharted есть сцена, в которой главный герой плывет на яхте, сверяясь с картой на своем телефоне. Конечно же, это одна из моделей Sony. Можно только представить, сколько стоит реклама, в которой Том Холланд (претендент на звание одного из главных актеров молодого поколения) позирует несколько секунду с телефоном. А здесь все под рукой, все свое — и история, и герой, и телефон.

Дальше — больше. В апреле этого года выходит еще один кинокомикс "Морбиус" — фантастический триллер об одном из ключевых злодеев в мире Человека-пауку c рок-звездой и обладателем премии "Оскар" Джаредом Лето. В 2022 году на HBO должен выйти сериал The Last of Us, снятый по одноименному игровому эсклюзиву PlayStation. Вторая часть этой игры, к слову, в прошлом году поставила мировой рекорд по количеству наград. В общей сложности их количество перевалило за 260.

Не так давно американская компания Bungie (известна работой над играми Halo, Destiny и Destiny 2) заявила, что она «присоединяется» к Sony Interactive Entertainment. При этом игровая индустрия гудит следующими потенциальными поглощениями в которых фигурируют названия Sony, Capcom и Bandai Namco.

Потому говорить, что у японской компании дела идут плохо не совсем корректно. Каждое решение ее руководства органично встраивается в цепь глобальной стратегии, которая позволяет Sony оставаться на пьедестале игровой индустрии. Поэтому портирование эсклюзивов на ПК, выпуск сборников старых игр под громкие премьеры, новый фильм Uncharted и даже граффити на стенах киевского метро — звенья этой цепи.