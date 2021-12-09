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Pantone объявил цвет 2022 года и назвал еще 10 актуальных оттенков будущей весны
Институт цвета Pantone выбрал цвет 2022 года. Лавандовый оттенок 17-3938 назвали Very Peri. Впервые специалисты компании, мирового авторитета в области цвета, самостоятельно разработали цвет года, который символизирует жизнелюбивое, радостное настроение, поощряет к творчеству и самовыражению.
Цвет 2022 года специалисты Pantone (поставщика профессиональных цветовых стандартов и цифровых решений для фешн-бизнеса) описывают так: Pantone 17-3938 Very Peri, сочетающий синий с фиолетово-красным, демонстрирует жизнелюбивое, радостное настроение, поощряет творчество и самовыражение.
"Цвет является важной формой общения, способом влиять на идеи и эмоции, вовлекать в общение. Глубина этого нового синего оттенка с красно-фиолетовым привкусом подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами", — заметил Лори Прессман, вице-президент Института цвета Pantone.
Выбирая цвет года, специалисты анализируют мировые тенденции в индустрии развлечений, кино, моде, дизайне, а также влияние на выбор оказывают новые технологии и социальные сети.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее подборку из 10 актуальных цветов на основе коллекций, показанных на Неделях моды в Нью-Йорке и Лондоне, опубликовал отдел прогнозирования тенденций и цвета Pantone Color Institute.
Успокаивающие оттенки отражают потребность людей в комфорте и безопасности, их стремление к балансу в условиях постоянно меняющегося образа жизни. А яркие оттенки говорят о зарождающемся оптимизме по отношению к миру после пандемии и о стремлении к спонтанной радости и приключениям.
Главные цвета 2022 года: топ-10
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Сахарная пудра — это «сладкий» пастельный оттенок, как будто сделанный из воздуха.
- Прозрачно-розовый — мягкий и пудровый нежно-розовый цвет, как легкое и нежное прикосновение.
- Намек — цвет, который привлекает внимание и дразнит.
- Парашютист — вдохновляет на новые высоты.
- Нарцисс — напоминает о спонтанности весеннего сада.
- Ледниковое озеро — цвет безмятежности и покоя.
- Голубая гавань — поиск безопасного пространства.
- Какао-мокко — согревает дух.
- Георгин — излучает динамичную атмосферу.
- Пуансиана — командный красный, драматичный цвет.
Классические оттенки весна-лето 2022
Белоснежка — чистый цвет, выражающий наше стремление к простоте и непрерывному внутреннему покою.
Идеально бледный — нежный песочно-бежевый, комфорт и теплый пляж.
Базилик — сладкий и пикантный, излучающи здоровье.
Северная капелька — бледно-серый цвет, внушающий чувство спокойствия.
Маковое семечко — сила темно-серого макового семени содержит в себе вечную близость.