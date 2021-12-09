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Креативные индустрии
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Pantone объявил цвет 2022 года и назвал еще 10 актуальных оттенков будущей весны

Цвет 2022 года
Цвет 2022 года - Pantone 17-3938 Very Peri. Фото: www.pantone.com

Институт цвета Pantone выбрал цвет 2022 года. Лавандовый оттенок 17-3938 назвали Very Peri. Впервые специалисты компании, мирового авторитета в области цвета, самостоятельно разработали цвет года, который символизирует жизнелюбивое, радостное настроение, поощряет к творчеству и самовыражению.

 Цвет 2022 года  специалисты Pantone (поставщика профессиональных цветовых стандартов и цифровых решений для фешн-бизнеса) описывают так: Pantone 17-3938 Very Peri, сочетающий синий с фиолетово-красным, демонстрирует жизнелюбивое, радостное настроение, поощряет творчество и самовыражение.

"Цвет является важной формой общения, способом влиять на идеи и эмоции, вовлекать в общение. Глубина этого нового синего оттенка с красно-фиолетовым привкусом подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами", — заметил Лори Прессман, вице-президент Института цвета Pantone.

Фото 2 — Pantone объявил цвет 2022 года и назвал еще 10 актуальных оттенков будущей весны
Цвет 2022 года Very Peri поощряет творчество и самовыражение.Фото: www.pantone.com
Фото 3 — Pantone объявил цвет 2022 года и назвал еще 10 актуальных оттенков будущей весны
Цвет 2022 года — лавандовый оттенок Very Рeri — демонстрирует жизнелюбивое, радостное настроение. Фото: www.pantone.com

Выбирая цвет года, специалисты анализируют мировые тенденции в индустрии развлечений, кино, моде, дизайне, а также влияние на выбор оказывают новые технологии и социальные сети.

Ранее подборку из 10 актуальных цветов на основе коллекций, показанных на Неделях моды в Нью-Йорке и Лондоне, опубликовал отдел прогнозирования тенденций и цвета Pantone Color Institute.

Правила моды больше не действуют: цвета 2022 года позволяют нам смешивать и сочетать их друг с другом, как нам заблагорассудится, открывая двери для индивидуального стиля и спонтанных решений.

Леатрис Эйсман
Леатрис Эйсман исполнительный директор Института цвета Pantone
Фото 4 — Pantone объявил цвет 2022 года и назвал еще 10 актуальных оттенков будущей весны
Фото: Adobe Stock. Сергей Филимонов, Мануэль Руис, Fancy Bethany, Javier Diez

Успокаивающие оттенки отражают потребность людей в комфорте и безопасности, их стремление к балансу в условиях постоянно меняющегося образа жизни. А яркие оттенки говорят о зарождающемся оптимизме по отношению к миру после пандемии и о стремлении к спонтанной радости и приключениям.

Главные цвета 2022 года: топ-10

  • Сахарная пудра — это «сладкий» пастельный оттенок, как будто сделанный из воздуха.
  • Прозрачно-розовый — мягкий и пудровый нежно-розовый цвет, как легкое и нежное прикосновение. 
  • Намек — цвет, который привлекает внимание и дразнит.
  •  Парашютист — вдохновляет на новые высоты. 
  •  Нарцисс — напоминает о спонтанности весеннего сада. 
  •  Ледниковое озеро — цвет безмятежности и покоя. 
  •  Голубая гавань — поиск безопасного пространства. 
  •  Какао-мокко —  согревает дух. 
  •  Георгин — излучает динамичную атмосферу. 
  •  Пуансиана — командный красный, драматичный цвет.
Фото 5 — Pantone объявил цвет 2022 года и назвал еще 10 актуальных оттенков будущей весны
Топ-10 цветов весна-лето 2022 года. Фото: www.pantone.com

Классические оттенки весна-лето 2022

Фото 6 — Pantone объявил цвет 2022 года и назвал еще 10 актуальных оттенков будущей весны

Белоснежка — чистый цвет, выражающий наше стремление к простоте и непрерывному внутреннему покою.

Идеально бледный — нежный песочно-бежевый, комфорт и теплый пляж.

Базилик — сладкий и пикантный, излучающи здоровье.

Северная капелька — бледно-серый цвет, внушающий чувство спокойствия.

Маковое семечко — сила темно-серого макового семени содержит в себе вечную близость.

Автор:
Елена Гладских