Pantone объявил цвет 2022 года и назвал еще 10 актуальных оттенков будущей весны

Институт цвета Pantone выбрал цвет 2022 года. Лавандовый оттенок 17-3938 назвали Very Peri. Впервые специалисты компании, мирового авторитета в области цвета, самостоятельно разработали цвет года, который символизирует жизнелюбивое, радостное настроение, поощряет к творчеству и самовыражению.

Цвет 2022 года специалисты Pantone (поставщика профессиональных цветовых стандартов и цифровых решений для фешн-бизнеса) описывают так: Pantone 17-3938 Very Peri, сочетающий синий с фиолетово-красным, демонстрирует жизнелюбивое, радостное настроение, поощряет творчество и самовыражение.

"Цвет является важной формой общения, способом влиять на идеи и эмоции, вовлекать в общение. Глубина этого нового синего оттенка с красно-фиолетовым привкусом подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами", — заметил Лори Прессман, вице-президент Института цвета Pantone.

Цвет 2022 года Very Peri поощряет творчество и самовыражение.Фото: www.pantone.com

Цвет 2022 года — лавандовый оттенок Very Рeri — демонстрирует жизнелюбивое, радостное настроение. Фото: www.pantone.com

Выбирая цвет года, специалисты анализируют мировые тенденции в индустрии развлечений, кино, моде, дизайне, а также влияние на выбор оказывают новые технологии и социальные сети.

Ранее подборку из 10 актуальных цветов на основе коллекций, показанных на Неделях моды в Нью-Йорке и Лондоне, опубликовал отдел прогнозирования тенденций и цвета Pantone Color Institute.

Правила моды больше не действуют: цвета 2022 года позволяют нам смешивать и сочетать их друг с другом, как нам заблагорассудится, открывая двери для индивидуального стиля и спонтанных решений. Леатрис Эйсман исполнительный директор Института цвета Pantone

Фото: Adobe Stock. Сергей Филимонов, Мануэль Руис, Fancy Bethany, Javier Diez

Успокаивающие оттенки отражают потребность людей в комфорте и безопасности, их стремление к балансу в условиях постоянно меняющегося образа жизни. А яркие оттенки говорят о зарождающемся оптимизме по отношению к миру после пандемии и о стремлении к спонтанной радости и приключениям.

Главные цвета 2022 года: топ-10

Сахарная пудра — это «сладкий» пастельный оттенок, как будто сделанный из воздуха.



Прозрачно-розовый — мягкий и пудровый нежно-розовый цвет, как легкое и нежное прикосновение.

Намек — цвет, который привлекает внимание и дразнит.

Парашютист — вдохновляет на новые высоты.

Нарцисс — напоминает о спонтанности весеннего сада.

Ледниковое озеро — цвет безмятежности и покоя.

Голубая гавань — поиск безопасного пространства.

Какао-мокко — согревает дух.

Георгин — излучает динамичную атмосферу.

Пуансиана — командный красный, драматичный цвет.

Топ-10 цветов весна-лето 2022 года. Фото: www.pantone.com

Классические оттенки весна-лето 2022

Белоснежка — чистый цвет, выражающий наше стремление к простоте и непрерывному внутреннему покою.

Идеально бледный — нежный песочно-бежевый, комфорт и теплый пляж.

Базилик — сладкий и пикантный, излучающи здоровье.

Северная капелька — бледно-серый цвет, внушающий чувство спокойствия.

Маковое семечко — сила темно-серого макового семени содержит в себе вечную близость.