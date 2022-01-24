Перед ЧМ-2022 спортивный стриминговый сервис DAZN запустил сериалы о легендах футбола Марадоне и Роналдо

В преддверии Чемпионата мира по футболу в Катаре спортивный стриминговый сервис DAZN запустил создание оригинального контента. Получится ли у компании, которая занималась только live-трансляцией спорта, догнать в нише спортивный Netflix, убежавший далеко вперед? Это станет ясно, когда выйдут первые три фильма — о сборной Камеруна на ЧМ-1990, провалившем допинг-тест Марадоне и бразильце Роналдо.

Идея нового направления, которое стартует в начале 2022 года, — создать коллекцию запоминающихся историй самых ярких турниров ЧМ. Фильмы объединят под брендом "World Cup Stories" ("Истории Чемпионата мира"), сообщает сайт стримингового сервиса DAZN.

Отвечать за их производство будет специально созданное для этого подразделение DAZN Studios, в задачи которого входит разработка контента, его продажа и лицензирование.

"Green Lions" о сборной Камеруна на ЧМ-1990

Первый фильм в линейке "Истории Чемпионата мира" называется "Green Lions" ("Зеленые львы"), он расскажет про сборную Камеруна на мундиале-90. Этот Чемпионат мира начался с сенсации. 8 июня 199 года на стадионе "Сан Сиро" в Милане сборная африканской страны Камерун обыграла действующих чемпионов мира – Аргентину с Марадоной.

"Это история о команде любителей, которые осмелились мечтать, достигли невозможного и вдохновили целое поколение по всему миру", — презентуют создатели будущую ленту.

"Maradona: The Fall" о Диего Марадоне на ЧМ-1994

Второй фильм называется "Maradona: The Fall".

Лента посвящена событиям ЧМ-1994 после того, как Диего Марадона провалил допинг-тест на наркотики и был дисквалифицирован на 15 месяцев. "У меня отрезали ноги", — сказал Марадона по этому поводу.

Лента выйдет осенью этого года.

"Ronnie" о Роналдо на ЧМ-1998

Третий фильм "Ronnie" ("Ронни") — история Роналдо (Роналду Назарио Де Лима), иконы бразильского футбола.

Фильм расскажет о взлетах и падениях одного из сильнейших нападающих в истории, в том числе о тайне, окружавшей финал Чемпионата мира во Франции в 1998 году, и последовавших за этим двух травмах колена, из-за которых Роналдо провел слишком много времени вне игры. Выход фильма запланирован на 2022 год.

DAZN намерен заказывать фильмы как режиссерам с громкими именами, так и с новым поколениям создателей контента, которые, по словам DAZN, "отражают повестку будущего в спорте".

Одним из режиссеров будет Ева Лонгории Бастон: ее последний фильм La Guerra Civil ("Гражданская война") взят в конкурс престижного фестиваля Sundance 2022 (США). Он рассказывает соперничестве между боксерами Оскаром Де Ла Хойей и Хулио Сезаром Чавесом в 1990-х годах.