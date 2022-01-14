Работает по принципу Tinder: в Украине запустили новое приложение для поиска специалистов

Платформа Creative Management Camp и общественная организация "Культурное агентство ∀" запустили бета-версию своего проекта — приложение для онлайн-нетворкинга "Навзаєм".

Об этом сообщило издание AIN со ссылкой на представителей команды разработчиков.

"Навзаєм" — это веб-приложение для знакомств (метчинга) и поиска специалистов в креативных и культурных индустриях. Принцип работы приложения очень схож с Tinder.

Поиск ищет подходящий аккаунт человека исходя из заданных критериев. В частности, можно сортировать по отраслям и направлениям деятельности, по компетенциям и маркерам, по цели и формату общения.

Предусмотрен поиск контактов по заданному запросу. Приложение соединяет пользователей по тегам. Это работает, как в Tinder, то есть если теги совпадают, происходит "взаимность".

Пока сервис бесплатный, но разработчики планируют ввести тарифы, когда приложение станет более популярным.

Как воспользоваться приложением "Навзаєм"

Сначала нужно зарегистрироваться на сайте. После этого пользователя попросят заполнить небольшую анкету. В ней необходимо указать статус поиска, индустрию, профессиональное позиционирование, основные направления личной деятельности и компетенцию.

Дальше будет доступна графа для личной информации. После этого пользователь может начать искать нужные контакты. Если произойдет "взаимность", то общение можно продолжить в других соцсетях или мессенджерах.

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