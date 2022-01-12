Украинцы в 2021 году стали общаться через Viber на 11% активнее

В 2021 году украинцы отправили через мессенджер Viber 97,5 млрд сообщений, что на 11% больше, чем в 2020 году. Об этом говорится в сообщении компании Rakuten Viber.

Больше всего сообщений было отправлено в Украине в дни популярных праздников: на Новый год и 8 марта. В целом около 20% всех сообщений через Viber отправляются именно в Украине, что это делает страну одной из ключевых для этого мессенджера.

По данным компании, за год в Украине было совершено более 6,7 млрд звонков: по сравнению с прошлым годом это число выросло на 11,5%. Пиковыми датами также стали Новый год и 8 марта.

"Групповые чаты, которыми Viber известен в Украине, в 2021 году собрали почти 19 млн участников. Это означает, что две трети всех пользователей смартфонов в Украине участвовали хотя бы в одном групповом чате в Viber", — отмечается в сообщении.

В свою очередь стикеры через это приложение украинцы отправляли друг другу в ушедшем году 3,8 млрд раз, что на 13% больше, чем в 2020-м. В целом более 30% всех сообщений в Viber украинцы отправляют с картинками, стикерами и видео.

Однако куда больше Viber стал использоваться в Украине для работы чат-ботов — их стало на 27% больше по сравнению с 2020 годом, хотя само их количество в сообщении не указывается.

Кроме этого, в компании поделились статистикой использования своих AR-масок: это новая функция в мессенджере, в Украине она появилась в октябре. С того момента украинцы сделали фото или видео с AR-масками Viber более 14 млн раз.

Наиболее популярными в Украине стали: "Бесконечный стол" — маска-игра, в которой пользователь должен ловить мамины вареники, котлеты и другие домашние блюда; "тигровая" маска и маска с Санта-Клаусом.

Отметим, что чат-боты в Viber, а также в другом популярном мессенджере Telegram, запустили для работы с клиентами в ушедшем году, в частности, "Укрзализныця" и Национальный банк Украины.

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