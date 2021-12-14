Сериал «И просто так» - спин-офф «Секса в большом городе» стал лучшей премьерой на HBO Max

«И просто так…» - продолжение «Секса в большом городе» стал самым просматриваемым премьерным сериалом стримингового сервиса HBO Max

Сериал «И просто так...» побил рекорд по количеству просмотров среди проектов HBO Max за всю историю стримингового сервиса. Два дебютных эпизода заняли первое и второе места в топе платформы, сообщает The Wrap.

Никаких точных цифр компания не предоставила. Известно, что к концу сентября общее число подписчиков HBO Max и HBO превысило 45,2 млн, сообщила материнская компания AT&T.

По данным HBO Max, популярность «И просто так...» повлияла на рост больше чем в два раза просмотров оригинального сериала «Секс в большом городе», занимающего 11-ю строчку рейтинга сервиса.

10-серийный сериал "И просто так...", который дебютировал двумя сериями 9 декабря, рассказывает о жизни главных героинь спустя 20 лет после финала "Секса в большом городе".

Кадр из сериала "И просто так..."

Трем близким подругам - Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранде (Синтия Никсон) и Шарлотте (Кристин Дэвис) теперь по 50 лет. Актриса Ким Кэтролл отказалась возвращаться к амплуа четвертой подруги Саманты Джонс, потому шоураннеры ввели в шоу нового персонажа, которого играет Сара Рамирез («Анатомия страсти»).

Кэрри теперь модный подкастер, Миранда учится в университете, Шарлотта воспитывает двух дочерей.

Съемки сериала проходили в Нью-Йорке.

Премьера оригинального сериала «Секс в большом городе» состоялась на HBO в 1998 году. В основу сюжета легла идея Даррена Стара, основанная на одноименной книге Кэндис Бушнелл 1997 года. У сериала было шесть сезонов. Показывать его закончили в 2004 году.