Spotify потратит $100 млн на контент "притесняемых групп" после критики подкаста Рогана за антивакцинаторов и расизм

Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о том, что вложит $100 млн в развитие контента от "исторически притесняемых групп" после обвинения Джо Рогана, ведущего самого популярного на платформе подкаста. Его обвиняют в распространении дезинформации о COVID-19 и в расистских высказываниях. В качестве протеста музыкант Нил Янг снял все свои песни с платформы, а 19% пользователей отказались или планируют отказаться от этого сервиса.

О вложениях Spotify в сумме $100 млн в развитие контента от "исторически притесняемых групп" сообщает Insider со ссылкой на внутреннюю служебную записку, полученную изданием.

Самый популярный подкаст платформы Joe Rogan Experience комика Джо Рогана сначала обвинили 270 ученых и медиков. Они попросили проверить на научную достоверность эпизод шоу с вакциноскептиком Робертом Малоуном.

Музыкант Нил Янг и еще несколько артистов потребовали удалить этот контент, распространяющий дезинформацию о вакцинации и COVID-19, а когда стриминг этого не сделал, то удалили всю свою музыку с платформы.

Затем певица Индия Ари обвинила Рогана в использовании расистских высказываний, опубликовав видео, подтверждающее это: ведущий часто использует в нем оскорбительную лексику.

Скандал негативно сказался на репутации платформы. В соцсетях начались акции #DeleteSpotify и #CancelSpotify. Более 19% пользователей Spotify отказались от подписки или планируют сделать это в ближайшее время, сообщило издание Variety со ссылкой на опрос потребителей 1 февраля, проведенный Forrester Research.

Каким будет отток на самом деле, увидим позже. Ранее аналогичные негативные реакции клиентов приводили к минимальному ущербу, отмечает издание.

Исследование показало, что 54% пользователей не намерены отменять подписку. 18,5% заявили, что отменят, если больше артистов, которые им нравятся, удалят свою музыку с платформы. Около 8,5% сказали, что они думали об отмене своей подписки, но сервис Spotify слишком важен для них.