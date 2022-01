Spotify удалил песни «крестного отца гранжа» Нила Янга из-за ультиматума: либо он, либо антивакцинаторы

Известный канадский музыкант Нил Янг поставил стриминговому сервису Spotify ультиматум: либо он, либо антивакцинаторы в экстремально популярном подкасте Джо Рогана, выпуски которого публикует платформа. В итоге сервис удалил все песни Янга, а оставил подкаст с многомиллионной аудиторией, названный The New York Times «одним из самых потребляемых медиапродуктов на планете».

Музыкальный сервис Spotify удалил с платформы песни канадского гитариста, певца, «крестного отца гранжа», дважды включенного в Зал славы рок-н-ролла, — Нила Янга.

После удаления каталога с платформы музыкант потеряет 60 процентов своего потокового дохода, считает The Hollywood Reporter.

Музыкант поставил ультиматум стриминговому сервису. Янга возмутили антинаучные высказывания в подкасте Джо Рогана, который имеет многомиллионную аудиторию, сообщает Meduza.

В декабре Роган пригласил в качестве гостя подкаста The Joe Rogan Experience иммунолога и вирусолога Роберта Малоуна, который публично распространял недостоверную информацию о безопасности и эффективности вакцин. В выпуске подкаста Малоун рассказал, как он стал «изгоем» в научной среде, как забанили его твитер, а также собеседники обсудили побочные эффекты от прививок и распространение "Омикрона".

По мнению Янга, выпуская подкаст Рогана, платформа распространяет фейки, связанные с пандемией и вакцинацией, сообщает The Wall Street Journal.

The Joe Rogan Experience слушают в среднем 11 млн человек и платформа должна нести ответственность за информацию, которая распространяется в подкасте, заявил музыкант.

А также 270 врачей, ученых, медицинских работников и профессоров написали открытое письмо Spotify, в котором обвинили подкаст в «продвижении необоснованных теорий заговора».

Подкаст Рогана назван The New York Times «одним из самых потребляемых медиапродуктов на планете» изданием The New York Times. И он — самый популярный на Spotify. В 2020 году Роган заключил со Spotify сделку на $100 млн, предоставив сервису эксклюзивные права на его шоу.