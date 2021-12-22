Деолигархизация и антиваксер. Какими словами и понятиями запомнился украинцам уходящий 2021 год

Вспоминаем, какими терминами обогатился лексикон украинцев за 2021 год, и поясняем заодно, почему это важно.

По версии Кембриджского словаря английского языка, главным словом уходящего года стало слово perseverance — настойчивость. Его за двенадцать месяцев в сети искали почти 250 тысяч раз. А вот составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary словом года считают NFT — non-fungible token или "невзаимозаменяемый токен". Однако ни первое, ни второе понятие не отражает в должной степени украинских реалий 2021-го.

Поэтому корреспонденты Delo.ua собрали список слов и словосочетаний, которые отражают тренды, процессы и события, охватившие нашу страну в уходящем 2021 году, и которые устойчиво вошли в наш обиход.

Ручное управление

Тема цены на газ стала одной из ключевых в первые несколько месяцев 2021-го. Сначала из Министерства энергетики пришли новости, что чиновники хотят поменять механизм формирования тарифов для бытовых потребителей. За основу якобы планировалось взять цену на немецком хабе NGG, а стоимость ресурса устанавливать по формуле "хаб минус": стоимость газа на торговой площадке минус транспортировка до границ Украины.

Мгновенно подключился президент Владимир Зеленский. Гарант хлопнул ладошкой по столу и поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ, ведь страна "не может позволить рост цены для граждан". Премьер-министр Денис Шмыгаль не медлил, выдал целый перечень возможных решений, а потом анонсировал срочную и тщательную проверку всех газопоставщиков.

Вместе с тем спотовые цены в Европе "радовали" рекордным ростом. Только за 12 января стоимость газа на голландском хабе TTF поднялась с $258 до $284 за тысячу кубометров. Эта цена была максимальной с декабря 2018 года. Украинская власть, предчувствуя беду, собиралась у спикера парламента, встречалась с представителями МВФ и наблюдала за тарифными митингами по всей стране. И хотя в Офисе президента уверяли, что Украина не вернется к госрегулированию тарифов, правительство ограничило цену отметкой 6,99 грн за кубометр.

Ручное управление цен на газ мгновенно раскритиковали компании-поставщики, назвав решение "политическим, а не экономическим". В Энергетическом сообществе госрегулирование назвали существенным шагом назад, а в МВФ — крайне неэффективным способом субсидирования домохозяйств. Жаркие дискуссии продолжались весь год и фактически завершились только при подписании нового меморандума с МВФ. В документе четко указано: Украина должна отказаться от практики ограничения цены на газ.

Санкции СНБО

Этот внесудебный маховик президент Зеленский начал активно раскручивать в конце января — начале февраля 2021 года. Сначала с легкой руки СБУ Совет национальной безопасности и обороны подготовил экономические санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи". Следующими на очереди стали пророссийские политики, народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак — санкции ввели против двух авиакомпаний (молдавской и португальской), чьими самолетам они летали в РФ.

Однако самым резонансным решением против пророссийской оппозиции оказались санкции против трех телеканалов Козака и Медведчука — "112 Україна", NewsOne и ZIK. В Офисе президента назвали это борьбой с "чужеродной пропагандой", а пострадавшие политики окрестили это борьбой с неугодными. Но факт остается фактом: после этого пакета санкций ни Зеленского, ни СНБО было уже не остановить.

В конце февраля гарант подписал санкционный список из 8 человек и 19 компаний. В нем оказался и сам Медведчук, и его жена Оксана Марченко, и даже ее подруга Наталья Лавренюк. Чрезвычайно удобный инструмент начали применять повсеместно: к сети спортивных товаров "Спортмастер" и Севастопольскому государственному университету; к десяти украинским военным, перешедшим на сторону РФ в 2014 году; к почти двум десяткам компаний-недропользователей, десяти украинским контрабандистам и даже "ворам в законе".

Но не всегда "турборежим" СНБО оказывался действенным или даже законным. Тот же Медведчук, например, уже в марте обжаловал в Верховном суде санкции против себя. При этом в июне тогда еще глава парламента Дмитрий Разумков и глава МВД Арсен Аваков не поддержали часть санкций. Позже экс-министр внутренних дел даже подчеркнул: все эти решения принимаются без какой-либо доказательной базы.

Инвестняня

В уходящем году это слово стало полноценным политическим мемом для Украины. Создание института "инвестнянь" началось еще в декабре 2020 года, но вскоре два народных депутата из фракции "Европейская солидарность" заблокировали процесс, подав законопроект об отмене принятия закона о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями. С наступлением 2021-го парламент коллизию эту устранил, и 10 февраля президент подписал нужный закон. В начале марта ВР приняла законы президента о налоговых и таможенных льготах для инвесторов.

Изначальная идея проста: крупным инвесторам государство выделяет специального менеджера ("инвестняню"), и уже он помогает со всеми коммуникациями и бюрократическими процессами. Такой опекун положен тем, кто готов вложить в украинскую экономику больше $100 млн или приватизировать украинские промышленные объекты на сумму от $10 млн.

Украинский бизнес воспринял инициативу противоречиво. Кто-то отмечал, что подобное сопровождение поможет удержать коррупцию. Другие говорили, что вместо действительно полезных решений (например, введения налога на выведенный капитал) руководство страны ставит "смотрящего" за инвесторами и усиливает власть контролирующих органов.

Летом в интервью Delo.ua исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач отметил: инвестняни получили 26 заявок на $1,7 млрд, а лидируют промышленная и аграрная переработка. Уже в декабре Цивкач подчеркнул: первая заявка была подана 14 декабря. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль по программе инвестнянь обещает до $15 млрд инвестиций ежегодно с 2025 года.

Выплаты ФОПам

Еще одна история, которая началась в прошлом году, а полноценно развернулась в 2021-м, — выплаты 8 тысяч гривен физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, пострадавшим от карантина. Сам закон о такой помощи приняли в декабре 2020-го, и до 31 числа правительство собирало заявки.

Тогда же начались и первые проблемы с инициативой. Так, основательница бара "Лысая Гора" Олеся Остафиева рассказывала корреспондентам Delo.ua о проблемах, с которыми она столкнулась. Сначала предпринимательница не могла зарегистрироваться на портале "Дія", а потом ей и вовсе отказали в получении денег. Якобы из-за несоответствия номера КВЭД в системе с тем, который был опубликован в Постановлении на правительственном портале. И это была далеко не единственная ситуация.

На первый этап выплат из спецфонда госбюджета выделили 2,9 млрд грн, а соответствующий закон Зеленский подписал в апреле. Летом стало понятно, что такой суммы не хватит, и правительство добавило на программу поддержки ФЛП еще 1,4 млрд грн. В декабре 2021 года на портале "Дія" появилась возможность получить "карантинные" деньги тем, кто этого не сделал весной. В правительстве напомнили, что 8 тысяч грн смогут получить только те, кто при подаче заявки ранее указал неправильный международный номер банковского счета (IBAN). Таких примерно 2,5 тысячи украинцев. При этом весной было подано почти 350 тысяч заявок.

Рынок земли

Одним из важнейших экономических событий уходящего года стало открытие 1 июля рынка сельскохозяйственной земли. Многие эксперты назвали это событие эпохальным, отмечая, что теперь Украина покинет список не самых привлекательных стран, где такой рынок закрыт (Венесуэла, Куба, КНДР).

Правда, в этой сфере все еще остается несколько ограничений. Ближайшие два с половиной года нельзя будет купить больше 100 гектаров в одни руки, а с 2024 года этот показатель увеличится до 10 тысяч гектаров. Однако речь идет только об украинских гражданах или компаниях. Иностранцы, лица без гражданства и иностранные юрлица получат право покупать землю в Украине только в случае, если украинцы проголосуют за это на референдуме.

Можно упомянуть и первые результаты реформы. За первые шесть дней было зарегистрировано больше 300 сделок, а в октябре Министерство аграрной политики отчиталось о почти 27 тысячах сделок. В региональном разрезе по их количеству лидировали Киевская (2232) и Полтавская (2199) области, а по площади — Кировоградская (9 659,4 га) и Харьковская (8 407,3 га).

Деолигархизация

Процесс борьбы с влиянием украинских олигархов в этом году расколол украинскую политику. Тема была одной из самых горячих в стране, и до сих пор обсуждения ее не утихли. Сам закон Верховная Рада приняла 23 сентября, за него проголосовало 279 народных депутатов.

Когда норма заработает, СНБО будет включать олигархов в специальный реестр по трем из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, владение компанией-монополистом или контроль над ней и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около 2,3 млрд грн на 2021 год). Свое решение СНБО будет принимать на основании представления Кабмина, члена СНБО, Национального банка, СБУ или АМКУ. В тот же реестр попадут и лица, которые общались с олигархами или их представителями.

Примечательно, что история с этим законом окончательно выбила из команды Зеленского спикера ВР Дмитрия Разумкова. Последний сначала предложил президенту наложить вето на закон, потом обвинил фракцию "Слуга народа" в фальсификации текста закона и, наконец, лишился поста спикер парламента. Теперь он просто нардеп со своей депутатской группой "Разумная политика".

Антиваксер

Немыслим уходящий год и без ковидных слов-маркеров. В первую очередь стоит вспомнить "антиваксеров". Противники обязательной вакцинации в этом году показали себя во всей красе. Ключевые эксперты здравоохранения последние месяцы пытались объяснить популярность этих убеждений, но в этом вопросе стоит сделать важную ремарку: Украина не единственная страна, где популярна мысль о губительности вакцин.

Попытки собрать "антиваксеров" на митинги предпринимались с весны, но осенью эта история вышла на новый уровень. Антивакцинаторы собирались под стенами Верховной Рады и подробно рассказывали, почему нельзя делать прививки от коронавируса, чем это грозит и какие их права нарушаются в этом случае.

Показательным стало выступление одной из участниц марша против вакцинации. Она объяснила, что "7 лет в коллайдере разрабатывали самую большую частицу "Гадзила". И эта частица предназначена для того, чтобы при нажатии специальными лучами или 5G "можно было уничтожить глобалистам человека, который им не нравится". При этом женщина убеждена, что "по документам тех, кто принимает вакцину, компании-производители называют "трансгуманами", "транслюдьми" или "гуманоидами". По ее мнению, такие украинцы лишаются всех прав и являются генномодифицированными людьми.

Хотя и без таких заявлений на марше противников вакцинации хватало курьезных ситуаций. Например, часть демонстрантов держали в руках плакаты с нарисованными на них перечеркнутыми QR-кодами. Это должно было символизировать их сопротивление ограничениям, которые украинские власти вводят для невакцинированных. Но выяснилось, что коды никак не связаны с вакцинацией и ведут на сайт российской партии власти "Единая Россия".

Сертификаты

Это другое слово, которое намертво вошло в украинскую постковидную жизнь. С появлением вакцины от коронавируса и условий обязательной вакцинации ковидные сертификаты стали одним из ключевых средств доступа украинцев к благам. Фактически, сегодня нельзя попасть в кино или торговый центр без этого документа. Конечно же, на это отреагировал рынок поддельных документов.

То и дело в новости попадают сообщения о том, как полиция накрыла сеть центров, выдававших поддельные иностранные Covid-сертификаты. Последний пример — случаи в Киеве, во Львовской и в Ровенской областях. СБУ и полиция разоблачили и пресекли деятельность трех сетей по изготовлению и продаже фейковых Covid-сертификатов, а также ПЦР-тестов. Как отметили силовики, злоумышленники успели "обслужить" больше 10 тысяч человек.

Налоговая амнистия

Одним из ключевых экономических событий осени стала так называемая налоговая амнистия. Соответствующий закон Верховная Рада приняла летом. По нему с 1 сентября 2021-го до 1 сентября 2022 года власти планируют провести одноразовое добровольное декларирование активов физических лиц. Воспользоваться декларированием смогут физлица-резиденты, самозанятые украинцы и физлица, не являющиеся резидентами нашей страны, но бывшие резидентами на момент получения декларируемого имущества.

По закону с одноразового добровольного декларирования собирается сбор. В законодательстве он определен как одноразовый обязательный платеж, и его размер должен рассчитать сам декларант, учтя стоимость своих активов. По закону сбор составит 5% в отношении валютных ценностей на счетах украинских банков. Альтернативой является ставка в 6% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады, депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев, подводя промежуточные итоги амнистии, отметил: украинцы задекларировали уже больше миллиарда гривен, а в бюджет поступило около 52 млн грн. По словам нардепа, динамика деклараций существенно выросла: за две недели декабря рост амнистированных активов составил 327%.

Вовина тысяча

Список главных слов года не был бы полным без упоминания тысячи от президента. Выплату эту называют по-разному: "ковидная тысяча", "Вовина тысяча", "Зе-тысяча", тысяча за вакцинацию и так далее. Но, по сути, все вакцинированные от коронавируса украинцы получат по тысяче гривен. Потратить эти деньги можно будет только на определенные вещи, а если конкретнее, то на поддержку бизнеса, который сильнее всего пострадал от пандемии.

Например, на демонстрацию кинофильмов, театральную и концертную деятельность, функционирование театральных и концертных залов, музеев, спортивных сооружений, деятельность спортивных клубов, фитнес-центров. Также на эти деньги можно будет купить книги.

Официально выплаты стартовали 19 декабря, и в Министерстве цифровой трансформации Украины отметили: 2,7 млн украинцев уже оформили заявки. Более того, стало известно, на что люди тратят эти деньги. Сооснователь интернет-банка monobank Олег Гороховский рассказал, что самые популярные категории трат это: книжные магазины (44,57%), кинотеатры (23,83%), ж/д билеты по Украине (14,06%), театры (8,98%), спортзалы (3,56%), концерты (3,81%), музеи (0,64%) и авиабилеты по Украине (0,55%). В Альфа-Банк Украина, который также присоединился к акции, подтвердили: 34% клиентов накупили книг, а еще четверть потратили деньги на билеты в кино.