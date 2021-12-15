Разумков собрал в Раде подписи под отправкой законопроекта Зеленского о гражданстве в КСУ

В Верховной Раде собрано минимально необходимое число в 45 депутатских подписей под представлением в Конституционный суд о соответствии Основному закону положений внесенного в парламент президентом Владимиром Зеленским законопроекта №6368 об основаниях и порядке приобретения и прекращения гражданства Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, продемонстрировав, в частности, и собственную подпись.

"Подписал представление депутатов в КС по поводу законопроекта о множественном гражданстве. Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве, хотя в 4-й статье Конституции говорится о единственном гражданстве в Украине. Поэтому считаю, что КС должен объяснить, не противоречит ли это нашему Основному закону", — отметил он.

Отметим, что буквально статья звучит следующим образом: "В Украине существует единое гражданство. Основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом". Своего толкования данной статьи КС ранее не давал.

Примечательно, что инициатором обращения в КС является бывший спикер Рады Дмитрий Разумков: на первом подписном листе стоят подписи исключительно членов его межфракционного объединения "Разумная политика". Второй лист Гончаренко не опубликовал, а на третьем присутствуют только депутаты из его фракции "Евросолидарность".

Фото: Facebook-страница Алексея Гончаренко

Напомним, что данный законопроект Зеленский внес в Раду 2 декабря. Целью главы государства является предоставление украинского гражданства всем представителям украинской диаспоры.

При этом еще в январе трое депутатов от "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о легализации второго гражданства, однако парламент его пока не рассматривал.

Уже после этого, в конце февраля, данная тема была рассмотрена на заседании Совета нацбезопасности и обороны, по итогам которого Зеленский поручил разработать законопроекты, где будет прописан ряд запретов для украинцев со вторым гражданством, в том числе на работу в органах власти и членство в партиях.

В сентябре в ходе визита в США президент на встрече с диаспорой заявил, что реализует идею двойного гражданства, дав при этом понять, что эта затея не будет касаться живущих в России.

Тогда же на встрече со студентами и преподавателями Стэнфордского университета он сформулировал свою позицию так, что из-за политики паспортизации Россией жителей Донбасса, а ранее и Крыма, в вопросе двойного гражданства не может быть универсального подхода, а должен быть отдельный подход к каждой общине и к каждой отдельной стране.

Вопрос о легализации второго гражданства был одним из тех, по которым у президента были разногласия с Разумковым, выступившим против такого шага.