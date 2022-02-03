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- Креативные индустрии
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Ukrainian Fashion Week открыла 50-й сезон: в честь юбилея на подиум вернулись Бызов и Анисимов
Сегодня, 3 февраля, в Киеве в Мистецком Арсенале в 50 раз открылась Ukrainian Fashion Week. Украинская неделя моды отмечает свое 25-летие показами сезонных коллекций прет-а-порте, созданных несколькими поколениями дизайнеров. Многие из них свои первые шаги в фешин-бизнесе начинали с участия в UFW.
Ukrainian Fashion Week продлится до 6 февраля.
Празднование полувекового юбилея Ukrainian Fashion Week открыл проект Сергея Бызова под названием «Heart rate».
Бызов имеет прямое отношение в появлению Украинской недели моды в стране. Он был креативным директором «Сезонов моды» (так тогда называлась UFW) и вместе Ириной Данилевской, учредителем и бессменным СЕО Ukrainian Fashion и Владимиром Нечипоруком, директором UFW, создавали первую в Восточной Европе индустриальную Неделю моды.
Еще одна легенда Ukrainian Fashion Week - дизайнерский дует Ворожбит-Земскова. Это единственные дизайнеры, которые не пропустили ни одного сезона UFW. Сегодня провели уже пятидесятый показ коллекции VOROZHBYT&ZEMSKOVA на подиуме Украинской недели моды.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Необычный проект под названием “Визуальний код” презентовал Сергей Смолин (бренд IDoL).
Украинская неделя моды стала стратовой площалдой успешного бизнеса к для Юлии Перекрестовой. Сегодня дизайнерка показала свою новую коллекцию осень-зима 2022 (бренд JULIYA KROS). А первый раз она, уже имеющая ателье, клиентов и имя в родных Сумах, решилась участвовать в показах начинающих дизайнеров в рамках Ukrainian Fashion Week, и это решение оказалось трамплином, с которого началось для нее построение бренда и привлечение не только украинской, но и зарубежной клиентуры.
Завершился первый день показом коллекции Виктора Анисимова. Дизайнера последние несколько лет не было видно на UFW. Хотя ранее он был постоянным участником Недели с самого первого года, его показы всегда ждали, и они всегда собирали аншлаги благодаря смелым новациям в стиле «а разве так можно».
Финальным событием первого сталкин показ фильма «Высокая мода» режиссера Сильвы Оайона. Эта лента открывает в Украине фестиваль "Вечера французского кино» в кинотеатре «Жовтень» и ее можно посмотреть на Megogo.
Программа показов - на сайте UFW.
Посмотреть показы можно онлайн на платформе Megogo.
Основанная в 1997 году, Ukrainian Fashion Week стала первой Неделей моды не только на постсоветском пространстве, но и в Восточной Европе. Своей целью организаторы ставили объединение украинских дизайнеров в индустриюЭто продолжается и сейчас.
На сегодня Ukrainian Fashion Week заточен как платформа поддержки молодых дизайнеров. Приоритеным направлением видит поддержку sustainable fashion-индустрии и диджитализации.
На сегодня Ukrainian Fashion Week заточен как платформа поддержки молодых дизайнеров. Приоритеным направлением видит поддержку sustainable fashion-индустрии и диджитализации.
К 25-летия Ukrainian Fashion Week представила новую визуальную айдентику, чтобы заявить о своем интересе к технологичности и ориентации на коммьюнити.
Конечно, к 50-летнему юбилею организаторы Недели приготовили много специальных событий.
We celebrate fashion in Ukraine: программа событий UFW в 2020
Февральская и сентябрьская Недели моды, BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, проект FRAMELESS — коллаборация fashion-дизайнеров с цифровыми художниками и представителями криптоискусства, проект Ukraine is the Centre of my Universe в программе London Fashion Week, а также специальные проекты на ресурсах влиятельных национальных и международных медиа.
Масштабная мультимедийная выставка, посвященная 25-летию современной украинской моды, миксирующая интерактивные, диджитальные и иммерсивные форматы. Площадкой проекта станет киевский метрополитен.