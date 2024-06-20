Booking попереджає про зростання кількості шахрайств при оренді житла на 900%: як вберегтися

Глобальний сервіс бронювання готелів і житла Booking.com повідомляє про різке зростання шахрайства в сфері оренди житла під час подорожей через використання штучного інтелекту (ШІ).

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Про це пише ВВС.

Керівник відділу інтернет-безпеки компанії Марні Вілкінг заявила, що за останні 18 місяців кількість таких випадків зросла на 500-900%.

За словами Вілкінг, фішинг - метод шахрайства, коли людей обманом змушують надати свої фінансові дані, - особливо активізувався з появою таких інструментів штучного інтелекту, як ChatGPT.

"Ми стикалися з фішингом з самого початку електронної пошти, але зростання почалося незабаром після запуску ChatGPT", - сказала вона.

Зловмисники використовують ШІ для створення електронних листів, які дуже важко відрізнити від справжніх. Вони надсилають підроблені посилання на бронювання, щоб переконати людей передати дані своїх банківських карток. Шахраї часто націлюються на такі платформи, як Booking.com і Airbnb, де люди можуть розміщувати свої місця для проживання.

Фішингові атаки існують десятиліттями, але ШІ ускладнює їх виявлення, оскільки може створювати реалістичні зображення та точні тексти кількома мовами. На технологічній конференції Collision у Торонто Вілкінг зазначила, що найкращим способом захисту від фішингу та крадіжки даних є використання двофакторної аутентифікації.

Попри критику використання ШІ шахраями, Вілкінг зазначила, що ця технологія також допомагає Booking.com швидко видаляти підроблені готелі, які намагаються обдурити людей.

"Ми налаштували моделі штучного інтелекту, щоб виявляти їх і або блокувати їх на початку, або знищувати до того, як буде будь-яке бронювання", - сказала вона.

Експерт зі споживачів Джейн Хоукс закликала туристичних агентів активізувати зусилля і повідомляти людям про шахрайство та консультувати мандрівників, як мінімізувати ризики. Вона рекомендує людям проводити ретельні перевірки веб-сайтів і бронювати пакетні відпустки, а не окремо квитки та проживання, щоб максимально захистити себе.

"Перевірте, чи контактні дані є доступними на веб-сайтах і чи є номер телефону – на багатьох сайтах шахраїв його навмисно немає", – сказала вона.

Нагадаємо, минулого року Booking.com призупинив надання послуг у Херсонській і Запорізькій областях, оскільки платформа зіткнулася з великими операційними труднощами в цих регіонах.

Джерело фото: ua.depositphotos.com