Booking предупреждает о росте количества мошенничеств при аренде жилья на 900%: как уберечься

Глобальный сервис бронирования гостиниц и жилья Booking.com сообщает о резком росте мошенничества в сфере аренды жилья во время путешествий из-за использования искусственного интеллекта (ИИ).

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Об этом пишет BBC.

Руководитель отдела интернет-безопасности компании Марни Вилкинг заявила, что за последние 18 месяцев количество таких случаев выросло на 500-900%.

По словам Вилкинга, фишинг – метод мошенничества, когда людей обманом заставляют предоставить свои финансовые данные, – особенно активизировался с появлением таких инструментов искусственного интеллекта, как ChatGPT.

"Мы сталкивались с фишингом с самого начала электронной почты, но рост начался вскоре после запуска ChatGPT", – сказала она.

Злоумышленники используют ИИ для создания электронных писем, которые очень трудно отличить от настоящих. Они посылают поддельные ссылки на бронирование, чтобы убедить людей передать данные своих банковских карт. Мошенники часто ориентируются на такие платформы, как Booking.com и Airbnb, где люди могут размещать свои места для проживания.

Фишинговые атаки существуют десятилетиями, но ИИ затрудняет их обнаружение, поскольку может создавать реалистические изображения и точные тексты на нескольких языках. На технологической конференции Collision в Торонто Вилкинг отметила, что лучшим способом защиты от фишинга и кражи данных является использование двухфакторной аутентификации.

Несмотря на критику использования ИИ мошенниками, Уилкинг отметила, что эта технология также помогает Booking.com быстро удалять поддельные отели, пытающиеся обмануть людей.

"Мы настроили модели искусственного интеллекта, чтобы выявлять их и либо блокировать их в начале, либо уничтожать до того, как будет любое бронирование", – сказала она.

Эксперт по потребителям Джейн Хоукс призвала туристических агентов активизировать усилия и сообщать людям о мошенничестве и консультировать путешественников, как минимизировать риски. Она рекомендует людям проводить тщательные проверки веб-сайтов и бронировать пакетные отпуска, а не отдельно билеты и проживание, чтобы максимально защитить себя.

"Проверьте, доступны ли контактные данные на веб-сайтах и есть ли номер телефона - на многих сайтах мошенников его намеренно нет", - сказала она.

Напомним, в прошлом году Booking.com приостановил предоставление услуг в Херсонской и Запорожской областях, поскольку платформа столкнулась с большими операционными трудностями в этих регионах.

Источник фото: ua.depositphotos.com