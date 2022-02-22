Доллар подорожал выше 29 грн/$ на фоне признания "Л/ДНР". Нацбанк пытается удержать курс гривни

Уже в очередной за последний месяц паника, спровоцированная геополитическими обстоятельствами, подрывает курс гривни. Во вторник, 22 февраля, торги на межбанке стартовали (в 9:00) с отметки 28,9 грн/$. Уже через полчаса, гривня обесценилась до дневного максимума – в 29,12 грн/$.

На этот раз влияние психологических факторов усилило признание Кремлем террористических так называемых ДНР и ЛНР и поручение президента РФ Владимира Путина по поводу введения туда войск.

Для сравнения, торги в понедельник, 21 февраля, завершились при курсе в 28,66 грн/$. Во вторник же после девальвационного пика – в результате интервенций НБУ – гривня начала постепенно укрепляться. По состоянию на 11:30 сделки уже проходили по 28,94 грн/$.

По состоянию на 12:30 объем торгов составил $ 250 млн. По нашим данным, примерно $ 80-90 млн из них – те же интервенции Национального банка.

Что же касается наличного рынка, то и его паника не обошла стороной. Еще в 8:30 курс составлял 28,62–29,1 грн/$. Уже через 20 мин. гривня стремительно укрепилась до 28,5-28,7 грн/$, но за полчаса резко обесценилась до 28,88-29,4 грн/$.

Через 40 мин. на наличном рынке украинская валюта пережила второе укрепление до 28,68-28,9 грн/$, после чего заново начала плавно обесцениваться.

Напомним, что, например, в понедельник, 14 февраля, гривна открыла торги стремительным падением на фоне того же роста геополитического напряжения вокруг Украины. Курс на межбанке взлетел до 28,72 грн/$. Более того, активные торги начались еще с 9:00, что бывает очень редко.