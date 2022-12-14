Курс на ресурс: як Acino в Україні дбає про своїх працівників, а відтак — і про бізнес

Наталія Снімщікова, HR-директор Acino в Україні та країнах СНД, розповіла про те як міжнародна фармацевтична компанія допомагає персоналу пережити блекаут, дбає про психологічне здоров’я й емоційний стан працівників та впроваджує необхідні новації

Як налагоджувати комунікацію з персоналом у воєнний час? Які нові канали комунікації використовує ваша компанія?

В перші дні війни основною вимогою до комунікаційних каналів стала їхня доступність. На виробництві далеко не всі працівники забезпечені корпоративною поштою та ноутбуками, які можна взяти в дорогу. Тому ключовим засобом оперативного та двостороннього зв’язку став наш корпоративний чат-бот у Telegram – AcinoBot. Наш цифровий помічник миттєво та якісно забезпечував всю комунікацію: звернення керівництва, оголошення видів підтримки від компанії, інформування щодо операційної діяльності, запити працівників, проведення опитувань, запуск флешмобів єднання тощо.

У перший місяць війни підтримати життєстійкість та незламність духу дуже допоміг військовий журнал «Наші герої». Щодня AcinoBot публікував історії про те, як наші колеги наближають перемогу. У відповідь на публікацію ми отримували нові розповіді й ділилися ними наступного дня. Загалом було опубліковано близько 100 історій.

Чи змінилися схеми утримання, найму та мотивації персоналу під час війни?

Сьогодні, якщо вакансія не виробнича, кожен другий кандидат цікавиться можливістю віддаленої роботи. Ця тенденція розпочалася ще за часів Covid-19, а зараз віддалена робота виросла до міжнародних масштабів. Маючи в Україні міжнародний хаб сервісних функцій, ми суттєво відчули відтік кваліфікованих кадрів за кордон. Допомога з проживанням, розв'язанням медичних питань, юридична підтримка – все це сприяє утриманню українських професіоналів. Персонал в Україні потребує іншої уваги. Щоб допомогти нашим працівникам та їх сім’ям пережити блекаут, керівництво компанії виділило 0,5 млн євро на разову допомогу 840 співробітникам, що працюють в Україні. Придбані опалювальні прилади, теплий одяг собі та діткам, газові плитки, акумулятори та різноманітні портативні зарядні пристрої збережуть тепло та забезпечать наших співробітників електроенергією. Але найтеплішими виявились слова вдячності на адресу компанії та визначні результати й досягнення, які продемонстрували наші працівники, попри цей буремний час.

Щоб допомогти нашим працівникам та їх сім’ям пережити блекаут, керівництво компанії виділило 0,5 млн євро на разову допомогу 840 співробітникам, що працюють в Україні. Наталія Снімщікова HR-директор Acino в Україні та країнах СНД

З досвіду вашої компанії, як зберегти та зміцнити ментальне здоров'я персоналу у новій реальності?

Психічне та фізичне здоров’я є рівноцінно важливими складовими загального здоров’я людини. І, звичайно, для Acino, як одного з найпривабливіших роботодавців на фармринку, соціальні гарантії є must have: медичне страхування, страхування життя, у тому числі від критичних захворювань. Ми регулярно проводимо щеплення від грипу та Covid-19, планові медичні огляди для працівників нашого фармацевтичного виробництва.

Найтеплішими виявились слова вдячності на адресу компанії та визначні результати й досягнення, які продемонстрували наші працівники, попри цей буремний час.

Acino – компанія, яка завжди дбає про психологічне благополуччя кожного працівника і його баланс «робота – життя». В штаті у нас працюють сертифіковані коучі, до яких можна звернутися як з робочим, так і з особистим питанням. До речі, потреба у подібному сервісі зростає.

У перші ж дні війни ми запустили проєкт «Acino разом» з надання психологічної підтримки працівникам. Програма проєкту була розроблена нашим тренінговим відділом. Це були тематичні короткотривалі онлайн зустрічі працівників з різних функцій та управлінських рівнів, що модерувалися нашими тренерами. Тематики підбиралися на злобу дня, наприклад: «Синдром того, хто вижив», «Симфонія почуттів» та інші. Атмосфера довіри та безпеки сприяла відкритості, тому працівники щиро ділилися власними переживаннями та уважно вислуховували колег. Багатьом з них це було вкрай важливо, щоб залишатися стійкими та сильними у своїх родинах. Надалі за матеріалами програми було створено понад 140 інфографік з корисними порадами, які й досі можна отримати по запиту у AcinoBot.

В штаті працюють сертифіковані коучі, до яких можна звернутися як з робочим, так і з особистим питанням. Потреба у подібному сервісі зростає.

Також ми запустили флешмоби єднання: «Наші мрії» та «Дякую за працю», де працівники ділилися своїми мріями після закінчення війни та дякували одне одному за підтримку. До речі, до флешмобу «Дякую за працю» ми долучили українських зірок естради, радіо і телебачення, кіно та театру на волонтерських засадах. Все це зумовило успішну психологічну адаптацію працівників до умов, в яких ми всі опинились, та стало запорукою ефективності під час виконання їхніх завдань.

У навчанні персоналу під час та після війни — які нові компетенції знадобляться співробітникам?

Здавалося б, про яке навчання може йти мова в перші місяці війни, коли люди намагалися оговтатися та зорієнтувалися в новій реальності? Проте саме наш проєкт «Асіно разом», про який я вже згадувала, допоміг працівникам сфокусуватись на розвитку soft skills. Адже ці навички здебільшого можна набути лише через власний досвід. Атмосфера цього проєкту дала змогу розвинути душевну стійкість, силу духу, концентрацію на найважливішому та майстерність правильно проживати емоційну палітру. Так, згідно з онлайн опитуванням в AcinoBot, вже через місяць після початку війни 93% працівників перебували в ресурсному стані, а 63% – надавали допомогу іншим. Таким чином, ці результати опитування стали для нас сигналом до того, що вже на другий місяць війни наші працівники були готові повертатися до запланованого онлайн навчання на регулярній основі, яке забезпечує наш тренінговий відділ. Адже фармацевтика — одна з галузей бізнесу, для якої важливо забезпечувати якісну підготовку персоналу.

Вже через місяць після початку війни 93% працівників перебували в ресурсному стані, а 63% – надавали допомогу іншим.

Безумовно, компетенції з управління емоційним станом, вміння приймати рішення в умовах невизначеності, цифрові та ІТ навички будуть цінними та потрібними й після війни.

Які уроки війни стануть професійними стандартами HR-сфери у майбутньому?

Як показала війна, ні ти, ні твій персонал, ні твоя компанія не може бути цілком готовою до майбутніх змін. Якщо в організації є довіра, повага, турбота одне про одного, якщо керівництво дослуховується до потреб працівника, а співробітники ставляться до компанії як до власної, то така команда буде успішною у будь-які часи. Вислів «Люди – найбільша цінність» завжди був у Acino не гаслом, а стилем життя. Та відданість, ті великі й маленькі подвиги на робочих місцях, які зараз щодня здійснюють наші люди – це саме та незламність, та українська воля до перемоги, яку визнав та поважає весь світ.