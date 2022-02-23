Миссия МВФ начинает переговоры по пересмотру программы stand-by для Украины

Миссия Международного валютного фонда во главе с Иванной Владковой Голлар начинает в среду обсуждение с властями Украины второго пересмотра поддерживаемой МВФ программы stand by.

Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

"Встречи миссии будут проходить в онлайн-режиме", — уточнил он.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на минувшей неделе анонсировал завершение второго пересмотра программы stand-by в конце февраля - начале марта.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей.

Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование длительное время было приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств. Лишь в ноябре 2021 года МВФ предоставил Украине второй транш в размере SDR500 млн в эквиваленте $699 млн и решил продлить действие программы до июня 2022 года.

Обновленная программа предусматривает еще два пересмотра, по итогам которых Украина может получить третий и четвертый транши – соответственно SDR500 (около $700 млн) и SDR1,1 млрд.

Напомним, в ноябре 2021 года МВФ обнародовал меморандум — в нем указаны условия, которые Украине необходимо выполнить в рамках программы stand-by. Она предусматривает еще два пересмотра, по их итогам Украина может получить третий и четвертый транши в размере около $700 млн и $1,1 млрд.