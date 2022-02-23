Місія МВФ розпочинає переговори щодо перегляду програми stand-by для України

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Іванною Владковою Голлар розпочинає в середу обговорення з владою України другого перегляду програми stand by, що підтримується МВФ.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

"Зустрічі місії проходитимуть в онлайн-режимі", — уточнив він.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль минулого тижня анонсував завершення другого перегляду програми stand-by наприкінці лютого-початку березня.

МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд, одразу виділивши перший транш фінансування в обсязі $2,1 млрд. Було намічено чотири перегляди виконання умов програми для виділення решти чотирьох траншів.

Проте обумовлений графік було порушено, а фінансування тривалий час було призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань. Лише у листопаді 2021 року МВФ надав Україні другий транш у розмірі SDR500 млн в еквіваленті $699 млн і вирішив продовжити дію програми до червня 2022 року.

Оновлена програма передбачає ще два перегляди, за підсумками яких Україна може отримати третій та четвертий транші – відповідно SDR500 (близько $700 млн) та SDR1,1 млрд.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року МВФ оприлюднив меморандум — у ньому вказано умови, які Україні необхідно виконати в рамках програми stand-by. Вона передбачає ще два перегляди, за їхніми підсумками Україна може отримати третій та четвертий транші у розмірі близько $700 млн та $1,1 млрд.