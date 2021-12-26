Украина вышла на рекордные уровни кредитования бизнеса - Шмыгаль

В Украине в 2021 году в рамках льготного кредитования выдано в три раза больше средств, чем в 2020 году. 30 тысяч бизнесов из разных регионов Украины получили дешевый ресурс для развития собственного дела.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В этом году мы вышли на рекордные уровни кредитования для малого и среднего бизнеса. В рамках президентской программы "5–7–9%" в 2021 году было выдано около 65 млрд грн доступных кредитов. Еще около 7 млрд грн выдано в рамках другой программы – "портфельных гарантий от государства". Общий объем программ льготных кредитов в этом году более чем в три раза превысил предыдущий год", – отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что "30 тысяч бизнесов из разных регионов и отраслей получили дешевый ресурс для развития и поддержки собственного дела".

Кроме того, премьер также анонсировал в следующем году запуск еще нескольких инструментов для малого и среднего бизнеса.

"Чтобы не сбавлять темп в следующем году, мы запускаем еще несколько инструментов для малого и среднего бизнеса. Это и новая программа финансового лизинга, и сочетание государственных и региональных программ кредитования для еще большего снижения ставок", – объяснил Шмыгаль.

Отметим, что программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее партнерами являются более 30 банков.

Программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Также Кабинет министров расширил круг участников программы "Доступные кредиты 5-7-9%", включив в него физических лиц-предпринимателей с годовым доходом до 50 млн грн.