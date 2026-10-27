Зростати всупереч демографічного обвалу: що змінює бізнес

Війна ставить під загрозу попит, на який бізнес розраховував роками: родини вимушено змінюють міста й країни та відкладають народження дітей. Проте навіть за цих умов компанії знаходять можливості для зростання – часом за межами звичного кола покупців. Dilo дослідило, які рішення допомагають їм пристосовуватися до змін і чому доводиться переглядати навіть уявлення про власну аудиторію.

За даними Опендатабота на основі статистики Мін’юсту, за перше півріччя 2026 року в Україні зареєстрували на 45,1% менше народжень, ніж за такий самий період 2021-го. За десятиліття показник зменшився у 2,6 раза. Для компаній це невизначеність на роки вперед. Переїзди родин змінюють географію попиту вже сьогодні, а скорочення народжень впливатиме на потребу в товарах і послугах у міру дорослішання цих поколінь. Тож поряд із наслідками обстрілів, знеструмлень і збоїв у постачанні доводиться враховувати зміни, які триватимуть і після війни.

Демографія падає: наслідки на десятиліття

Падіння народжуваності почалося задовго до повномасштабного вторгнення. Держава намагалася стримати спад, підвищуючи допомогу при народженні дитини, проте це давало переважно тимчасовий ефект: проблеми з доходами та поєднанням роботи й батьківства залишалися. Війна загострила ці труднощі й збільшила втрати населення через смертність та вимушений виїзд. На такі зміни змушені зважати й компанії: від кількості дітей у країні залежить попит на дитячі товари та освітні послуги сьогодні та у наступні роки.

Зареєстровані народження в Україні за січень–червень 2016, 2021 та 2026 років. Джерело: Опендатабот за даними Мін’юсту. Інфографіка: Dilo. Облік під час війни не охоплює всіх народжень українців у світі.

Через низьку народжуваність і виїзд сімей із дітьми за кордон у країні зростає частка людей старшого віку. Менше дітей сьогодні означає менше потенційних батьків через кілька десятиліть. Тому навіть якщо родини згодом матимуть більше дітей, загальна кількість новонароджених може не зрости.

За новою оцінкою Інституту демографії, у середині 2026 року на підконтрольній Україні території проживало близько 28,5 млн людей, повідомила 22 жовтня директорка інституту Елла Лібанова. За її словами, виїзд за кордон зараз впливає на скорочення населення сильніше за інші чинники. Проте самого повернення частини родин може бути недостатньо, щоб зупинити спад: у країні помирає більше людей, ніж народжується.

Родини переїжджають, старі адреси залишаються

До демографічного спаду додається ще одна проблема для бізнесу: як зрозуміти, де тепер живуть родини з дітьми та чи залишаться вони там надовго? Від цього залежить, де відкривати магазин, налагоджувати доставку чи запускати нову послугу. Багатьом сім’ям довелося переїжджати неодноразово: щоразу батьки заново облаштовують побут, а діти звикають до нового оточення. Разом із родинами переміщуються й повсякденні потреби, на які має реагувати бізнес.

Переїзди змінюють і склад домогосподарств, а разом із ним – те, на що родини витрачають гроші. Загальної кількості мешканців громади замало, щоб оцінити попит на товари для дітей. Важливо розуміти, скільки сімей їх виховує та які можливості має сімейний бюджет. За новим обстеженням Держстату, частка домогосподарств із дітьми до 18 років помітно нижча, ніж у довоєнному зрізі, і становить близько чверті.

Домогосподарства з дітьми до 18 років та без них: результати двох обстежень Держстату, 2021 і 2026 роки. Джерело: Держстат. Інфографіка: Dilo.

Шкільна статистика могла б додати певної точності до розрахунків, та й вона у воєнних реаліях створює хибне уявлення про потреби конкретної громади. Дитина може залишатися учнем місцевої школи, але навчатися дистанційно з іншого міста чи країни. Для бізнесу це ризик розраховувати на покупки сімей, які вже облаштовують життя деінде.

«Облік міграції є проблемою в усьому світі. Люди виїжджають за кордон або переселяються всередині країни, але ці переміщення не завжди відображаються в реєстрах. Що менша територія, для якої ми оцінюємо чисельність населення, то більшою стає відносна похибка. Ми працюємо з громадами, і вони самі не можуть точно сказати, скільки людей у них проживає», – пояснив заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександр Гладун.

Бізнес у нових реаліях

Для бізнесу демографічні зміни означають перегляд звичних планів розвитку. Компаніям, які продають товари для дітей, потрібно враховувати нові потреби родин і шукати додаткові джерела попиту. У торгівлі іграшками один із таких кроків виглядає несподівано: вийти за звичні вікові межі й зацікавити грою дорослих.

«У 2025 році кількість клієнтів із дітьми від 12 років зростала на 40% швидше, ніж із дітьми 8–11 років. Паралельно збільшується аудиторія дорослих, які купують іграшки для себе. Світові виробники активно розвивають напрям товарів для кідалтів (дорослих, які захоплюються грою): з’являється більше колекційних серій, складних конструкторів, наборів за мотивами популярних фільмів, серіалів та відеоігор», – розповів комерційний директор «Будинку Іграшок» Олексій Тесленко.

Переосмислювати доводиться й те, як зацікавити покупця та вчасно помітити його нові захоплення. У соцмережах навіть прості й недорогі товари можуть набути популярності за кілька днів. Для продавця це можливість швидко отримати додатковий попит, якщо встигнути на нього відреагувати.

«Продажі категорії трендових іграшок зросли більш ніж удвічі. Швидкість реакції на попит не менш важлива, ніж планування закупівель», – зазначив Тесленко.

Водночас бізнесу важливо дати покупцеві більше можливостей знайти й придбати товар. Тесленко пояснює, що магазини, сайт і застосунок доповнюють один одного, дозволяючи людині обрати зручний спосіб покупки. Враховувати доводиться й уважне ставлення українців до витрат. Тому серед дієвих кроків він називає створення спільних рішень між виробниками та постачальниками, які фіксуються через пропозиції спеціальних цін, профільних акцій та товари різної вартості. Результатом для бізнесу стає залучення більшої кількості покупців і підтримка продажів навіть за вкрай обмежених сімейних бюджетів.

Демографічний спад змінює ринок, але не визначає наперед результат кожної компанії. Простір для зростання може відкритися там, де бізнес готовий переглянути власні уявлення про покупця. Країна відчуватиме наслідки цієї кризи десятиліттями, а рішення про розвиток потрібно ухвалювати вже сьогодні.