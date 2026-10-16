П'ятий рік великої війни: чому Київ досі не готовий до життя й роботи в умовах постійних атак

На п’ятому році повномасштабної війни кияни досі підлаштовують роботу, навчання дітей і поїздки під перебої міських послуг. Dilo розібралося, де підготовка столиці дає збій, що про реакцію людей говорять оренда й опитування та чому тимчасовий виїзд може затягнутися.

Вода, зв’язок і школи: чому домашніх резервів киянам замало

Що частіше атаки переривають звичний день, то важливіше, щоб між ними люди могли працювати, пересуватися містом і навчати дітей. Масштаб цього виклику видно з підрахунків Центру економічної стратегії: у вересні денні тривоги в Києві тривали загалом 85 годин. За один місяць набралося більше, ніж за весь 2025 рік. Частина бізнесів у цей час призупиняє роботу, а обмеження руху мостами ускладнюють дорогу між берегами. Тривоги скорочують час для справ, а транспортні обмеження додатково ускладнюють їх планування.

Після відбою повернутися до цих справ теж вдається не завжди: наслідки ударів можуть тривати довше за саму тривогу. Знеструмлення здатне зупинити подачу води, а перемикання обладнання на резервну лінію чи генератор потребує часу, пояснює заступник генерального директора Київводоканалу Сергій Горкуценко. Зарядна станція у квартирі допоможе увімкнути ноутбук, але воду в кран не поверне.

Для роботи самого ноутбука також замало. Домашній інтернет залежить від живлення обладнання провайдера, а мобільний зв’язок стає ненадійною підстраховкою, коли ним одночасно починають користуватися тисячі людей. Базові станції перевантажуються, пояснює Мінцифри. Тож перенести роботу додому можна, гарантувати собі робочий день значно складніше.

Для родин із дітьми від цього самого зв’язку залежить ще й навчання. Якщо через відсутність води чи світла школа переходить на дистанційні уроки, батькам доводиться організовувати вдома умови одразу для роботи й навчання. Частина родин уже живе з таким поєднанням: станом на 12 жовтня у столиці 144 тис. школярів навчалися очно, понад 66 тис. у змішаному форматі, понад 22 тис. дистанційно, повідомила КМДА.

Оренда подешевшала на 5%: що це говорить про переїзди киян

«Власники квартир після виїзду спочатку тримають квартиру пустою, потім починають здавати в оренду і лише після цього розмірковують про продаж», — пояснила керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна.

За її словами, у Києві пропозицій оренди побільшало, а ціни за місяць знизилися на 5%, повернувшись до рівня минулого року. В Івано-Франківську напрямок протилежний: з липня оренда однокімнатної квартири подорожчала з 18 тис. до 22,6 тис. грн на місяць. Саме поєднання дешевшого житла у столиці й дорожчого на заході Кірюхіна розглядає як можливий сигнал переїздів.

Проте квартири в Києві продовжують швидко знаходити орендарів. У вересні медіанний строк перебування квартири на ринку оренди становив чотири дні, що, за словами експертки, характерно для активного сезону. Тобто зниження цін поки поєднується зі жвавим попитом. Оцінюючи ризик від’їзду, варто враховувати й тих, хто пов’язує майбутнє зі столицею: серед 21,6 тис. переселенців, опитаних у «Києві Цифровому», 44% планували тут залишитися. Результати КМДА оприлюднила 1 вересня.

Для цього попит на житло потрібно зіставляти із зайнятістю, відвідуваністю закладів, користуванням транспортом і податковими надходженнями, пояснює Ірина Шевченко, програмна менеджерка магістерської програми «Урбаністика та повоєнна відбудова» у KSE University.

Переїзд як запасний план на зиму

У вересневому дослідженні Gradus серед тисячі жителів українських міст віком 18–60 років переїзд розглядали б 40%, якби умови життя взимку істотно погіршилися. Водночас 35% залишалися б удома.

Плани опитаних жителів українських міст у разі істотного погіршення умов життя взимку. Gradus, вересень 2026 року. Інфографіка: Dilo.

Плани опитаних жителів українських міст у разі істотного погіршення умов життя взимку. Gradus, вересень 2026 року. Інфографіка: Dilo.

Серед комунальних ризиків опитаних найбільше непокоїли тривалі відключення світла (69%), відсутність води (58%) та перебої з опаленням (48%). Серед причин можливого переїзду на першому місці була безпека; значення мали також доступ до медицини й освіти та робота транспорту. Для Києва це означає: на рішення залишитися впливає здатність міста підтримувати роботу цих послуг.

«Якщо ці умови не змінюватимуться, тимчасовий виїзд може перетворитися на довгострокове проживання в безпечнішому місці», — зазначила Ірина Шевченко.

На п’ятому році повномасштабної війни стійкість Києва значною мірою залежить від особистих ресурсів його мешканців: генераторів, зарядних станцій, запасів води та можливості тимчасово змінити місце проживання. Проте оцінювати її слід не за тим, наскільки добре кияни навчилися пристосовуватися до криз, а за здатністю міської інфраструктури забезпечувати безперервність роботи, навчання та надання базових послуг навіть за умов тривалих атак і відключень.