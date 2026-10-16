Пятый год большой войны: почему Киев до сих пор не готов к жизни и работе в условиях постоянных атак

На пятом году полномасштабной войны киевляне по-прежнему подстраивают работу, учёбу детей и поездки под перебои в работе городских служб. Dilo разобралось, где подготовка столицы даёт сбой, что о реакции людей говорят аренда и опросы и почему временный отъезд может затянуться.

Вода, связь и школы: почему домашних резервов киевлянам недостаточно

Чем чаще атаки прерывают привычный день, тем важнее, чтобы между ними люди могли работать, передвигаться по городу и учить детей. Масштаб этого вызова виден из подсчётов Центра экономической стратегии: в сентябре дневные тревоги в Киеве продолжались в общей сложности 85 часов. За один месяц набралось больше, чем за весь 2025 год. Часть компаний в это время приостанавливает работу, а ограничения движения по мостам затрудняют дорогу между берегами. Тревоги сокращают время для дел, а транспортные ограничения дополнительно затрудняют их планирование.

После отбоя вернуться к этим делам тоже удаётся не всегда: последствия ударов могут длиться дольше самой тревоги. Отключение электричества может остановить подачу воды, а переключение оборудования на резервную линию или генератор требует времени, объясняет заместитель генерального директора Киевводоканала Сергей Горкуценко. Зарядная станция в квартире поможет включить ноутбук, но воду в кран не вернёт.

Для работы также недостаточно самого ноутбука. Домашний интернет зависит от питания оборудования провайдера, а мобильная связь становится ненадёжной подстраховкой, когда ею одновременно начинают пользоваться тысячи людей. Базовые станции перегружаются, объясняет Минцифры. Поэтому перенести работу домой можно, а гарантировать себе рабочий день гораздо сложнее.

Для семей с детьми от этой же связи зависит ещё и учёба. Если из-за отсутствия воды или света школа переходит на дистанционные уроки, родителям приходится организовывать дома условия одновременно для работы и учёбы. Часть семей уже живёт с таким сочетанием: по состоянию на 12 октября в столице 144 тыс. школьников учились очно, более 66 тыс. — в смешанном формате, более 22 тыс. — дистанционно, сообщила КГГА.

Аренда подешевела на 5%: что это говорит о переездах киевлян

«Владельцы квартир после отъезда сначала держат квартиру пустой, потом начинают сдавать в аренду и лишь после этого задумываются о продаже», — объяснила руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина.

По её словам, в Киеве предложений аренды стало больше, а цены за месяц снизились на 5%, вернувшись к уровню прошлого года. В Ивано-Франковске динамика противоположная: с июля аренда однокомнатной квартиры подорожала с 18 тыс. до 22,6 тыс. грн в месяц. Именно сочетание более дешёвого жилья в столице и более дорогого на западе Кирюхина рассматривает как возможный сигнал переездов.

Однако квартиры в Киеве продолжают быстро находить арендаторов. В сентябре медианный срок нахождения квартиры на рынке аренды составлял четыре дня, что, по словам экспертки, характерно для активного сезона. То есть снижение цен пока сочетается с оживлённым спросом. Оценивая риск отъезда, стоит учитывать и тех, кто связывает будущее со столицей: среди 21,6 тыс. переселенцев, опрошенных в «Киеве Цифровом», 44% планировали здесь остаться. Результаты КГГА опубликовала 1 сентября.

Для этого спрос на жильё нужно сопоставлять с занятостью, посещаемостью заведений, пользованием транспортом и налоговыми поступлениями, объясняет Ирина Шевченко, программный менеджер магистерской программы «Урбанистика и послевоенное восстановление» в KSE University.

Переезд как запасной план на зиму

В сентябрьском исследовании Gradus среди тысячи жителей украинских городов в возрасте 18–60 лет переезд рассматривали бы 40%, если бы условия жизни зимой существенно ухудшились. При этом 35% оставались бы дома.

Среди коммунальных рисков опрошенных больше всего беспокоили длительные отключения света (69%), отсутствие воды (58%) и перебои с отоплением (48%). Среди причин возможного переезда на первом месте была безопасность; значение имели также доступ к медицине и образованию и работа транспорта. Для Киева это означает: на решение остаться влияет и способность города поддерживать работу этих служб.

«Если эти условия не будут меняться, временный отъезд может превратиться в долгосрочное проживание в более безопасном месте», — отметила Ирина Шевченко.

На пятом году полномасштабной войны устойчивость Киева в значительной степени зависит от личных ресурсов его жителей: генераторов, зарядных станций, запасов воды и возможности временно сменить место жительства. Однако оценивать её следует не по тому, насколько хорошо киевляне научились приспосабливаться к кризисам, а по способности городской инфраструктуры обеспечивать непрерывность работы, учёбы и предоставления базовых услуг даже в условиях длительных атак и отключений.