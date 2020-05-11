Адвокатская фирма с США заплатила $11 млн, чтобы избежать иска Тимошенко — NYT

Нью-Йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко и ее адвокату, чтобы избежать иска по обвинению в содействии политическому преследованию.

Речь идет об $11 млн или больше, сообщает New York Times.

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"Нью-Йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила $11 млн или больше, чтобы избежать судебного иска бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая обвиняла фирму в содействии политическому преследованию", — говорится в статье.

По данным издания, урегулирование, о котором ранее не сообщалось, связано с представительством фирмы, начиная с 2012 года, правительства тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

"Работа Skadden в Украине, что привело к федеральным расследованиям и резким штрафам, была сосредоточена на отчете, которым союзники Януковича пытались оправдать поведение своего правительства с Тимошенко, ведущей соперницей Януковича. Она была заключена с 2011 года за злоупотребление служебным положением, что международное сообщество широко осуждало как политически мотивированное", — указано в сообщении.

По словам людей, знакомых с урегулированием, Скадден заплатил $11 млн или больше для урегулирования дела до подачи иска.

"Деньги за урегулированием, похоже, были переданы через Рейда Коллинза Тимошенко и господину Власенко", — пишет издание.

Также указано, что адвокат Сергей Власенко характеризовал деньги как "иностранный доход".

В свою очередь Юлия Тимошенко охарактеризовала его в предоставлении в этом месяце в качестве "компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годах, которая была получена в США".

4 мая 2020 года стало известно, что Юлия Тимошенко разбогатела на почти 150 млн грн.

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Ранее журналисты заметили, как лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко приезжала в Верховную Раду на элитном Mercedes-Benz S 500.

Напомним, 22 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление о выполнении международных обязательств Украины относительно освобождения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которая в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. В тот же день ее выпустили на свободу.