Американські політики очікують від України подолання корупції

У рамках "Діалогу про майбутнє: Україна-США" 2 березня у Вашингтоні відбулася низка зустрічей української неурядової делегації з представниками американського політичного істеблішменту та ділових кіл.

Лія Нодвін — експерт з питань Євразії, енергетики та навколишнього середовища, представник офісу конгресмена Вільяма Кітінга. Під час зустрічі з нею було обговорено кілька актуальних проблем. Дискусію модерувала Катерина Одарченко — керівник української делегації, політичний експерт, президент Інституту демократії та розвитку Polita, засновник SIC Group Ukraine, автор книги "Игра в выборы. Секреты политических коммуникаций".

Під час дискусії були обговорені питання проведення в Україні реформ, пріоритети, на які виділяється фінансування, безпекові питання: мирні переговори в рамках Мінського процесу, виконання положень Будапештського меморандуму щодо гарантування територіальної цілісності України.

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Фото: тут та далі Інститут демократії та розвитку Polita

Депутат Київської обласної ради Олег Кищук висловив позицію, що варто було б змінити формат переговорів по збройній агресії на Донбасі. Мінський формат існує вже 5 років, але закінчення ти вирішення протистояння далеко не на часі. Можливо вартувало б перейти до Будапештського формату із залученням США та Великобританії.

Український політик, депутат Верховної Ради України VIII скликання Ігор Шурма, а також директор судноплавної компанії Василь Федін наголосили, що результати реформ в Україні є вельми сумнівними. Ігор Шурма підкреслив, що медична реформа за своїм змістом є зміною механізму фінансування системи охорони здоров‎'я.

Багато уваги було приділено питанню фінансової допомога США на подолання корупції в Україні, яка є не дуже продуктивною. Ефективність антикорупційних органів, створених в Україні є низькою. Антикорупційні органи генерують "притягнуті за вуха" справи в Укроборонпромі. Замість реальних злочинців робляться спроби притягти до відповідальності Павла Барбула — екс-очільника ДП "Спецтехноекспорт" щодо виплати комісійних лобістам українських компаній на зовнішніх ринках, але всі ці виплати здійснювалися відповідно до офіційно підписаних договорів, а за час свого керівництва Павло Барбул залучив на оборонні підприємства більше 500 млн доларів. За високу ефективність він був відзначений Головою ДП "Укроборонпрому" Айварасом Абрамавічусом.





Український журналіст і громадський діяч, засновник громадської організації "Стоп корупція" Роман Бочкала зазначив, що реформи у сфері енергетики, медицини, земельна реформа сприймаються в суспільстві як такі, що мають підтримку США, але є вкрай непопулярними і незрозумілими українцям.

CEO компанії Міжнародні авіалінії України Євгеній Дихне запитав Лію Нодвін, чи готові Сполучені Штати інвестувати кошти в карго-термінал у Міжнародному аеропорті "Бориспіль". Вона порадили членам української делегації надавати цільові проекти з аналітикою для їх розгляду і затвердження, якщо всі обґрунтування будуть чіткими та коректними, то не бачать жодних причин, щоб не розглядати дані програми.

Активну участь в дискусії взяли український юристи і адвокати Сергій Колесник та Тарас Іваненко. Депутат міської ради Кривого Рогу Сергій Смєлий, засновник Асоціації розвитку єврейських громад (AJC) та головний рабин Кривого Рогу Лірон Едері під час обговорення порушили питання розвитку промислових регіонів і мономіст України.

Представники офісу конгресмена Вільяма Кітінга наголосили, що конгресменам бракує якісних аналітичних матеріалів про стан справ в Україні, та закликали надавати якісну інформацію для розгляду і обговорення.

Лія Нодвін підкреслила, що для американських політиків надзвичайно важливим і показовим індикатором є прогрес реформ в Україні, а також результати боротьби з корупцією. Це чутливе питання, американські політики очікують на добрі новини з України щодо подолання корупції та припинення розкрадання бюджетних коштів.

Нагадаємо, Вільям Кітінг — політик-демократ, конгресмен, який з 2011 року є представником 9-го округу штату Массачусетс в Палаті представників Конгресу США. Кітінг зростав як політик, відстоюючи питання кримінального правосуддя в законодавчих зборах штату, перш ніж статв окружним прокурором (DA) округу Норфолк, де він працював три терміни поспіль до обрання в Конгрес. Конгресмен Кітінг є старшим членом Палати представників, який працює як у комітеті Закордонних справ, так і в комітеті з питань Збройних служб. Нині він працює головою підкомітету Європи, Євразії, енергетики та довкілля Комітету із закордонних справ Палати представників.

Результатами своєї роботи він заслужив репутацію одного з провідних експертів у сфері національної безпеки та зовнішньої політики Конгресу США. Кітінг обґрунтував рішення Конгресу щодо посилення безпеки периметру в аеропортах США та прийняття нового законодавства, спрямованого на стримування зростання епідемії наркотиків, які продавалися за рецептом. Конгрес зобов‎'язав фармацевтичні компанії виготовляти медичні препарати, стійкі до фальсифікації.

"Діалог про майбутнє: Україна-США" — це двосторонній українсько-американський експертний неурядовий форум, який впродовж 01-05 березня проходить у США під егідою Інституту демократії та розвитку Polita, а також консалтингової компанії SIC Group Ukraine.

Офіційним партнером заходу є Base Capital Management, офіційним перевізником — Міжнародні авіалінії України (Ukraine International Airlines).